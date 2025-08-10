中国のSNS・小紅書（RED）に4日、「日本で食べないで帰国すると後悔する物って何ですか？」との質問があり、反響を呼んでいる。

この投稿には1000件を超えるコメントが寄せられており、ユーザーからは「一蘭のラーメン。ただめっちゃ並ぶけど」「富士そば。懐かしいなあ」「うどんは中国国内のとは全然違うよ」「油そば。毎日でも食べたい」「札幌のスープカレー。共感してくれる人いる？」「セブン-イレブンのおでんと磯丸水産のカニ」「すしと京都の抹茶」「回転ずし。心斎橋で食べたけど、2人で2000円ちょっと。並んでいる人もたくさんいた」といった声が上がった。

また、やや高めの料理としては「焼肉」「天ぷらかな」「焼き鳥」「絶対に和牛」「神戸ビーフ！神戸で適当な店には行ったけど、肉汁が口の中にあふれた」「鉄板焼き、焼肉、すき焼き。つまり、和牛」「飛騨牛が恋しい」「おまかせ（コース料理）」「日本で好きなのはうな重と海鮮丼かな」「名古屋で食べたウナギ。これは本当に国内では絶対に食べられないレベルだった」といった意見も出た。

スイーツ系では「コンビニで買ったゼリー」「これ（ジャージー牛乳プリン）」「ハーゲンダッツのアイスクリーム。（日本では）せいぜい15元（約300円）。中国だと40元（約800円）はする」「日本のアイスクリームはどれもおいしい。10日間に毎日2〜3個食べてた。帰国してからも恋しくて仕方ない（泣）」「ふわふわのパンケーキ」「スタバのほうじ茶ラテ」「コンビニの冷凍スムージー。1日3杯も飲んじゃった」などのコメントが寄せられた。

あるユーザーは「日本ではどの店に入ってもおいしい。もちろん、濃い味付けが好きな人には物足りないだろうけど」とのコメントを残している。（翻訳・編集/北田）