気象台は、午後4時59分に、洪水警報を下松市に発表しました。

山口県では、11日朝まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。西部、中部、北部では、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■下関市

□大雨警報

・土砂災害

11日朝にかけて警戒

・浸水

10日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夕方





□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■宇部市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■山口市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■萩市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■防府市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■下松市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒■岩国市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm■光市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm■長門市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■柳井市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm■美祢市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■周南市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■山陽小野田市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■周防大島町□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒3時間最大雨量 70mm■和木町□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm■上関町□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 70mm■田布施町□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm■平生町□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm■阿武町□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒