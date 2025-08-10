TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後4時59分に、洪水警報を下松市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・下松市に発表 10日16:59時点

山口県では、11日朝まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。西部、中部、北部では、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■宇部市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■山口市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■萩市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■防府市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■下松市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■岩国市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■光市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■長門市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■柳井市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■美祢市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■周南市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■山陽小野田市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■周防大島町
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■和木町
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■上関町
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm

■田布施町
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■平生町
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■阿武町
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒