「つくばダイアローグハウス」を開いた精神科医の斎藤環さん＝2025年6月、茨城県つくば市

1980年代にフィンランドで始まった精神疾患の治療法「オープンダイアローグ（OD）」が、国内に広がっている。医師と患者、家族らが開かれた対等な立場で対話を重ねる手法で、導入を進めてきた精神科医の斎藤環さん（63）は「薬物療法や入院治療を可能な限り行わず、回復をもたらす」と語る。（共同通信＝森内みのり）

曲線を描く屋根が特徴的な平屋の建物に入ると、診察室ではヒノキが香っていた。斎藤さんが開いた茨城県つくば市の診療所「つくばダイアローグハウス」。医師、精神保健福祉士、患者や家族らが車座になり、悩みについて対話する。時には専門家同士が話し合う様子を患者が観察する。

ODの手法はフィンランドのケロプダス病院で開発された。斎藤さんは2013年、この病院のスタッフらの話をまとめた映画を見て「薬物療法が中心だという常識が覆された」という。現地での研修などを経て、2024年10月に診療所を開業した。

これまで、うつ病やトラウマがある60人以上にODを実践した。5〜10回の対話で症状が出なくなるなど大きな変化が見られた患者もいた。斎藤さんは「薬だけの治療では難しい自尊感情や自己肯定感を回復する効果が期待できる」と話す。

近年、医療現場以外にも浸透している。水戸刑務所では2024年末までに、発達障害があったり、対人関係に悩んだりした受刑者7人に、ODを参考にした対話プログラムを実施した。刑務官や心理専門官らが、出所後の不安などに耳を傾ける。担当者は「『一人じゃない』と感じる効果がある。再犯防止につながることを期待している」とする。

懲役と禁錮を廃止し「拘禁刑」に一本化する改正刑法が2025年6月に施行され、「懲らしめ」から改善更生に軸足が移されており、こうした取り組みは各地の刑務所で行われている。

斎藤さんは、さらなる普及に向け、国内での実践の様子を描くドキュメンタリー映画を企画し、2027年の公開を目指す。「記録を残すと同時に、周知することで医療や対人支援の現場での導入を後押ししたい」と抱負を語った。

茨城県つくば市の診療所「つくばダイアローグハウス」の診察室＝2025年6月