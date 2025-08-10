気象台は、午後4時57分に、大雨警報（土砂災害）を広島市中区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安芸区、呉市、大竹市、海田町、熊野町、坂町に発表しました。

南部では、11日昼前まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■広島市中区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





■広島市東区□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日昼前にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜遅く■広島市南区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜遅く■広島市西区□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■広島市安佐南区□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■広島市安芸区□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜遅く■広島市佐伯区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■呉市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜遅く■大竹市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 70mmピーク時間 10日夜遅く■廿日市市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜遅く■江田島市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■海田町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 70mmピーク時間 10日夜遅く■熊野町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■坂町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒