広陵（広島）が甲子園の出場辞退を発表したことを受け、大会会長の角田克朝日新聞社社長と副会長の宝馨・日本高野連会長が会見した。

高野連・宝会長は「各代表校を不安にさせて心配を与えてしまい、大会に関係する全ての皆さんにご迷惑御心配をおかけしています」と謝罪。

広陵の判断を受け止めた上で、第三者委員会での結論について「動向を注視していきたい」とした。そして、「今回のような事案をきっかけに改めて暴力を一切認めない姿勢を全国の加盟校に強く求めていきたい。高野連としては真相究明を進めて誰もが最も納得するような形で解決することを願っている」と語った。

結果的には後手後手の対応となったことに「できれば試合をする前に辞退になればよかった」と悔やみつつ、「当日に新たなことが発覚したので、試合をやらざるを得ないと」と振り返った。

地方予選、さらには甲子園の初戦をこなしたことに「対戦校にはご迷惑おかけしたこともある。県大会の対戦校が敗退してるわけですから結果として残念なことになりました」と語った。

この日、広陵は堀正和校長が甲子園球場の大会本部を訪問し、第１０７回全国高校野球選手権大会の第９日・津田学園（三重）との２回戦の出場辞退を申し入れた。

▽広陵を巡る騒動の流れは以下。

１月２２日…暴力事案が発生。

８月５日…ＳＮＳの情報をもとにメディアが報じたことで、学校側は当時の状況を当時１年生だった部員が部内で複数の上級生から暴行を受けたことを認めた上で、当時聞き取り調査を行い学校側の規則に則った指導を実施したと説明。高野連に報告し、今年３月に高野連から厳重注意を受けていたと公表した。当該部員は転校し、その後、全国高校野球選手権広島大会が行われていた７月に被害届が提出されたことも明らかとなった。

８月６日…広陵が調査結果を含めた詳細な経過を公表。高野連も出場判断に変更なしと発表。

８月７日…旭川志峯戦に３−１で勝利。

８月７日…旭川志峯戦の試合後、高野連と大会本部は別件で被害を訴えている元部員から情報提供があったと発表。広島県高野連を通じて広陵に確認が行われ、訴えのあった内容について「確認できなかった」と回答があったと説明。「第三者委員会を設置し、現在調査中」との報告もあった。

８月８日…広陵が新たに話題となった事案について説明。２０２３年に野球部の元部員が監督とコーチ、一部の部員から暴力や暴言を受けたとする情報などについて、調査の結果「指摘された事項は確認できませんでした」とした。その上で第三者委員会を設置し、調査中とも説明。

８月１０日…２回戦の出場辞退を発表。