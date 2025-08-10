ÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡ª»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤òË¬Ìä
»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØEsports World Cup 2025 Festival¡Ù¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¢£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬°ì½ï!?µðÂç¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¤ÈµÇ°»£±Æ
¡ØEsports World Cup¡Ù¤Ï¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤·¡¢ËèÇ¯7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡£
º£²ó¤Ï·×4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¡ßÇòT¥·¥ã¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡õT¥·¥ã¥Ä¡ÊGUCCI¡Ë¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤â¡£¤¤¤º¤ì¤âÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÏSEGA¤Î¾·ÂÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¤ÎµðÂç¤ÊÁü¤ÎÁ°¤ÇÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤â¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢É½¾ð¤â¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡©¡¡¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØLEO¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ù¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê
¤Ê¤ª¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤Ï¡¢º£²ó¼«¿È¤ÎYouTube¥²ー¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØLEO¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ù¤Î¡ÈLEO¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¥²ー¥Þー¤ÎÌ´¤¬Á´¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿´Ä¶¤ËÊªÀ¨¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¶á¡¹¡ØLEO¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ù¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£Â³Êó¤ËÃíÌÜ¤À¡£