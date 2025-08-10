Aqua Timez、デビューミニアルバムのリマスター音源の配信リリースが決定！デビュー20周年の記念日を飾る
■多くのファンから再リリースを望む声の寄せられた作品が、リマスター音源として新たな魅力を放つ！
8月9日に、全24公演をまわる全国ホールツアー『Aqua Timez Re:visit tour 2025』のファイナル公演を終えたAqua Timezが、20周年を迎える8月24日にデビューミニアルバム『空いっぱいに奏でる祈り』のリマスター音源を配信リリースすることを発表した。
『空いっぱいに奏でる祈り』は、2005年8月24日にリリースされたミニアルバムで、代表曲「等身大のラブソング」をはじめ全9曲を収録。当時、各種チャートにランクインするなど大きな話題を呼んだ作品だ。これまで配信は行われておらず、多くのファンから再リリースを望む声が寄せられていた。
今回の配信は、デビュー20周年という記念すべき日に合わせて実施されるもので、最新のリマスター音源として新たな魅力を放つ。
リリース情報
2025.08.24 ON SALE
MINI ALBUM『空いっぱいに奏でる祈り』（2025 Remastered Album）
ライブ情報
Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」
08/30（土）東京・東京ガーデンシアター
08/31（日）東京・東京ガーデンシアター
09/28（日）兵庫・GLION ARENA KOBE
Aqua Timez OFFICIAL SITE
https://www.aquatimez.com/
『空いっぱいに奏でる祈り』（2025 Remastered Album）ジャケット画像