Aqua Timez、デビューミニアルバムのリマスター音源の配信リリースが決定！デビュー20周年の記念日を飾る

■多くのファンから再リリースを望む声の寄せられた作品が、リマスター音源として新たな魅力を放つ！

8月9日に、全24公演をまわる全国ホールツアー『Aqua Timez Re:visit tour 2025』のファイナル公演を終えたAqua Timezが、20周年を迎える8月24日にデビューミニアルバム『空いっぱいに奏でる祈り』のリマスター音源を配信リリースすることを発表した。

『空いっぱいに奏でる祈り』は、2005年8月24日にリリースされたミニアルバムで、代表曲「等身大のラブソング」をはじめ全9曲を収録。当時、各種チャートにランクインするなど大きな話題を呼んだ作品だ。これまで配信は行われておらず、多くのファンから再リリースを望む声が寄せられていた。

今回の配信は、デビュー20周年という記念すべき日に合わせて実施されるもので、最新のリマスター音源として新たな魅力を放つ。

リリース情報

2025.08.24 ON SALE

MINI ALBUM『空いっぱいに奏でる祈り』（2025 Remastered Album）

ライブ情報

Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」

08/30（土）東京・東京ガーデンシアター

08/31（日）東京・東京ガーデンシアター

09/28（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

『空いっぱいに奏でる祈り』（2025 Remastered Album）ジャケット画像