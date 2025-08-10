C大阪の森島会長が追悼コメントを寄せた

セレッソ大阪の代表取締役会長を務める森島寛晃氏が8月10日、クラブの前身・ヤンマーディーゼルサッカー部OBで日本サッカーを牽引してきた釜本邦茂さんの逝去を受けてコメントを発表。

「クラブの姿勢や文化を築いてこられた大先輩です。心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼の意を示した。

釜本さんは1964年から77年まで日本代表として活躍し、国際Aマッチ76試合で75得点を記録。現役時代はセレッソ大阪の前身にあたる、ヤンマーディーゼルサッカー部でプレーした。1968年のメキシコ五輪では6試合で7得点を挙げ得点王に輝き、日本代表の銅メダル獲得に大きく貢献。圧倒的な得点力と存在感から、日本サッカーの象徴的存在として長く活躍をしてきた。

現役引退後は指導者や解説者としても活動。1978年に現役時代にプレーをしたヤンマーで監督業をスタートさせ、1993年にはガンバ大阪の初代監督してJリーグ開幕を迎えた。

C大阪の森島会長はクラブ公式サイトを通じて「釜本邦茂さんは、日本サッカー界を長年牽引されてきた偉大な存在であり、私たちセレッソ大阪の前身であるヤンマーディーゼルサッカー部のOBとしても、クラブの姿勢や文化を築いてこられた大先輩です。心よりご冥福をお祈りいたします」とコメント。偉大なレジェンドに追悼の意を示した。（FOOTBALL ZONE編集部）