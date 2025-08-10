「タワマンに住んで後悔してる」その理由→住人たちの間に潜む「階層」の虚栄と内情にウンザリ【作者に聞く】
街全体を見渡せる眺望やステータス感あふれるタワーマンション。転勤を機に憧れのタワマンに引っ越してきた渕上家は、息子が近所の野球チームのエースになるが、それを快く思わない最上階のボスママ・恵から風当たりが強くなる。なかなか都会に馴染めない渕上家が、同じマンションの住人たちと関わることでさまざまな問題に直面する様子を描いた、グラハム子さん(@gura_hamuco)の新刊『タワマンに住んで後悔してる』を紹介する。
九州から転勤してきた渕上家は、息子を近隣の野球チームに所属させたことで、同じマンションのママたちと知り合う。そこで、タワマンでは居住階によってステータスが異なり、低層、中層、高層でランク分けされているというヒエラルキーの存在を知る。
低層6階に住む渕上家は、中層26階の瀧本家、ニューヨーク帰りで高層42階の堀家と交流を深めていく。堀家のフロアは遮るものがなく、素晴らしい眺望が広がる。そこで語られる夫の勤務先や子どもの私立受験の話など、地方暮らしでは知ることのなかった家族同士のマウントの取り合いに、渕上家も少しずつ感化され、息子を通塾させることを決意する。この作品の見どころは、タワマンを舞台に繰り広げられる3家族それぞれの虚栄と内情だ。
■「東京と地方は価値観が違う」作者が語る制作秘話
本作はセミフィクションだが、作者のグラハム子さんは原作が出来上がってから漫画を描き始めたという。
「私は東京に住んだことがないのですが、東京出身のママ友が何人かいて、その方たちにそれぞれお話を聞いたりしました。東京と地方って同じ日本なのに、結構価値観が違うんですよね。今回、新たな世界を知れました」と語る。
原作を読んで漫画に生かしたポイントは、主人公が自身と同じ子持ちの主婦であるため、より主婦らしい描写を加えたことだ。「ママたちの会話や仕事と母業の葛藤、子どもの教育への悩みなどは私の日常でもあるので、自然に情景が浮かんで描けました」と話す。
「タワマンに住むことが憧れだったのに、居住階でランクがあるヒエラルキーが存在しているのは怖い」という問いには、「本当ですよね…せっかく買ったお家なのに。家に帰っても心が休まらないのは辛いです」と共感を示す。しかし、「タワマンに住んでいる」という優越感を持つことができるため、多少辛くても住むことを選ぶ人が多いのかもしれないと分析した。
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
