【速レポ】＜LuckyFes’25＞西川貴教、“これぞ”なライブ「もう他人じゃないですよね？」
西川貴教は個人名義とT.M. Revolutionという2つの形で、今年の＜LuckyFes＞DAY2に出演。まずはWING STAGEの二番手として、西川貴教名義のライブを行った。
今年は2月にアルバム『SINGularity III -VOYAGE-』、5月にシングル『HEROES』を立て続けにリリースした西川だが、今回のセットリストはこれらの作品を軸に展開。スポーツカーのフロント部分が前方に設置されたステージセットは、翼をモチーフにしたWING STAGEの背景に不思議とリンクしており、西川が登場と同時に猛スピードで飛び立つのではないか……なんてことも想像に難しくないほどのステージが、ここから本格的にスタートする。
小雨がぱらつく中、オープニングSEに合わせて客席のフレンズ（LuckyFesの観客）は盛大なクラップでバンドメンバーを迎える。そして、バンドが激しいサウンドを奏で始めると、黒い衣装に身を包んだ西川が登場。そのまま「Never say Never」に突入し、西川は疾走感の強いサウンドに乗せてパワフルかつ安定感の強いボーカルを会場中に轟かせる。その激しさに呼応するように、オーディエンスも腕を掲げるなどして西川やバンドの熱演に応え、西川自身もそんな光景に笑みを浮かべた。
「BREACH」ではバンドの放つ熱量はさらに加速し、西川はステージ上手端まで移動して「会いたかったよ！」とフレンズにアピール。その後のMCでは「今年もLuckyFeに帰ってくることができました。日本中にたくさんフェスがある中でLuckyFesを選んでいただき、この日を選んでいただき、この時間、このステージを選んでいただきありがとうございます！」と丁寧に挨拶してから、ポジティブなメッセージの込められた「HEROES」でフレンズと心をひとつに重ねていく。
「何曲か一緒に過ごしたので、もう他人じゃないですよね？」と客席に呼びかけると、西川はさらなる一体感を求めて「響ケ喝采」をドロップ。オーディエンスの盛大なクラップも加わり、WING STAGEが放つ熱量は一際高まっていく。そんな中、「マジで今日どんな天気になるかずっと不安だったんですが、ちょうどよくない？ 暑すぎず、涼しすぎず、楽しすぎず……って違う！（笑）」と冗談で場を和ませる一幕もあり、彼らしいペースでライブは進行する。
ライブ後半戦は小室哲哉とのコラボレーションから生まれた映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』主題歌「FREEDOM」にて、会場全体を大きなノリで包み込んでいく。さらにガンダムつながりで、TM NETWORKの代表曲のひとつであると同時に、最近もテレビアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌で話題となった「BEYOND THE TIME -メビウスの宇宙を越えて-」のハード＆エモーショナルなカバーも繰り出され、会場は“これぞ西川貴教”と言わんばかりの色で染め上げられていった。
「最高でした！」という言葉に続いて届けられたラストナンバー「Energy Overflow」では、楽曲が持つアッパーなノリに合わせてフレンズはジャンプしたり合わせた両手を頭上で左右に動かすなどして、最高の一体感を生み出すことに成功。西川もステージ上を縦横無尽に動き回り、最後にはオーディエンスと一緒にタオルを回転させるなど、この日この時間を心の底から満喫して本日最初のステージを完遂した。
取材・文◎西廣智一
セットリスト
1.Never say Never
2.BREACH
3.HEROES
4.響ケ喝采
5.FREEDOM
6.BEYOND THE TIME -メビウスの宇宙を越えて-
7.Energy Overflow
「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、
3日間にわたり無料・独占生中継！
見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。
https://abema.tv/video/title/556-5
※一部アーティストは視聴対象外です
■＜LuckyFes’25＞
チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/
オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/
