【大人のしまむら】が頼りになる！ 40・50代のための「楽ちんアイテム」

40・50代の着こなしに「楽ちん」と「きれい見え」が欲しいなら【しまむら】をチェックしてみて。気になる体型を自然にカバーしつつ、肩肘張らないナチュラルなおしゃれさも兼ね備えた優秀アイテムがラインナップされています。特に今回紹介する「楽ちんパンツ」は、大人らしい洗練感を演出できそう。デイリーからお出かけまで幅広く活躍し、大人コーデで頼れる存在になってくれるはず。

体型カバーと美シルエットを両立するパンツ

【しまむら】「コクーンパンツ」\1,639（税込）

丸みを帯びたシルエットが特徴のパンツは、体型をさりげなくカバー。裾はすっきり & 上品なネイビーカラーで、ゆったりシルエットでも野暮ったく見えにくいはず。リラックス感のある雰囲気で、40・50代のコーデにこなれ感をプラスできそうです。

夏に映える爽やかデニムも楽ちんに

【しまむら】「デニムイージーパンツ」\2,189（税込）

公式Instagramで「さらっとして、楽ちんな着心地」と紹介されているイージーパンツ。清涼感のあるライトトーンも相まって、軽やかで涼しげな夏コーデを作れそうです。ゆったりとしたワイドシルエットは脚のラインを拾いにくく、すっきり見えときれい見えを両立できそう。

