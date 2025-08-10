全国高校野球選手権大会の大会本部は10日、広陵高校の辞退にともない、2回戦が不戦勝となった津田学園・佐川竜朗監督のコメントを発表しました。

佐川監督は「監督として過去2回、夏の甲子園に出場して、2回とも2勝目の壁が破れなかったので、3回目の今回は2勝目をかけた広陵との対戦を楽しみにしていました」とコメント。

さらに広陵の中井哲之監督から、甲子園練習の際に「守備をふだん通りにしっかりやれば2回勝てるよ」と声をかけてもらったことを明かします。

続けて「その後の組み合わせ抽選会で、勝ち進めば広陵と当たることになったので、宿命的なものも感じていました。SNSを通じていろいろな話がとびかっていたのは承知していますが、選手には『グラウンドに立ったら雑念は切り離せ』と言い続け、1回戦以後は広陵をイメージした練習をしてきただけに、今回の辞退は残念でなりません」と言葉を寄せました。

7日に初戦を戦った津田学園ですが、現時点での3回戦日程は大会12日目となる17日の予定。佐川監督は「3回戦までは日があくので、今夜にも選手たちに事情を説明して練習メニューを考え、『広陵戦から頭を切りかえよう』と言うつもりです。選手たちも2回戦を楽しみにしていたので、経験値が1回少ないまま3回戦を迎えるのは、やや不安もありますが、しっかり準備をしたいと考えています」と思いを語っています。