¡¡¡ÖÃæÆü£µ¡Ý£¶¹Åç¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Çº£µ¨¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢£²»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÃæÂ¼¾©¤¬¾¾ÍÕ¤«¤é¼«¿È½é¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤È¤Ê¤ë£µ¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏµÆÃÓ¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø¤Î£³¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿È¬²ó¤Ï¡¢ËöÊñ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢£±»à»°ÎÝ¤«¤éµÆÃÓ¤¬º¸µ¾Èô¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö±¿ÎÉ¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ£³¥é¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢·è¾¡µ¾Èô¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë°ìÀï¡¢°ìÀï¡¢É¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¼ã¤¤»Ò¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤ÆÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¶ÌÂ¼¤Ï£µ²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£»°²ó¤Þ¤Ç¤Ï£±°ÂÂÇÅêµå¤È½çÄ´¤Ë¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»Í²ó¤Ë°ÅÅ¾¡££²»à¤«¤éºÙÀî¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë¤ÏµÕµå¤È¤Ê¤Ã¤¿Æâ³Ñ¤ÎÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë£¹¹æµÕÅ¾£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¸Þ²ó¤Ë¤â¥Ö¥é¥¤¥È¤Ë£²ÅÀº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£