日本球界大御所85歳が「遅いわね〜」 阪神・佐藤輝明の両リーグ最速30号も「もっと早く出てくると思いましたよ」期待は50発
張本勲氏から50本塁打の期待をかけられた阪神・佐藤輝明(C)Getty Images
野球評論家の張本勲氏が8月10日に放送されたTBS系『サンデーモーニング』のスポーツコーナーに、「スペシャル御意見番」として生出演。同8日のヤクルト戦（京セラドーム）で両リーグ最速の30号ホームランを放った阪神4番・佐藤輝明について「遅いわね〜」と不満顔で言及した。
【動画】阪神生え抜きでは掛布＆岡田以来40年ぶり！佐藤輝明の30号をチェック
日本ハム・清宮幸太郎とともに、佐藤を以前から「買っていた」選手として注目していた張本氏。それだけに、プロ5年目での“大台”到達は、85歳の大御所からすれば「遅い」と感じているようだ。
今季の飛躍については「上体が動かない。もともと低めのワンバウンドでも振るタイプだったんですが、今年は上下動がほとんどない」と打撃フォームの安定を要因に挙げた。
阪神生え抜きの30号は、1985年の掛布雅之氏（40本）と岡田彰布氏（35本）以来、実に40年ぶり。張本氏はさらなる期待を寄せ「あとは、何本打つか。50本打ってもらいたいわね。ぜひ達成してもらいたい」とぶち上げた。
さらには「あとね、三冠王という夢があるんですよ」と言及。佐藤は本塁打、打点のリーグ2冠。打率も8月9日現在で、1位の近本光司（.292）と1分差の4位（.282）につけている。9日の同カードでは2安打を放ち、チームの勝利に貢献した。
通算3085安打を誇り、首位打者7度の経験から「1分差はね、1カ月かかるんですよ。ひっくり返すのには」と逆転には時間を要すとの見方を立てながらも、「ひっちょしたらということが考えられます。チャンスはあります」と思い描いていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。