日本球界大御所85歳が「遅いわね〜」　阪神・佐藤輝明の両リーグ最速30号も「もっと早く出てくると思いましたよ」期待は50発

張本勲氏から50本塁打の期待をかけられた阪神・佐藤輝明(C)Getty Images

野球評論家の張本勲氏が8月10日に放送されたTBS系『サンデーモーニング』のスポーツコーナーに、「スペシャル御意見番」として生出演。同8日のヤクルト戦（京セラドーム）で両リーグ最速の30号ホームランを放った阪神4番・佐藤輝明について「遅いわね〜」と不満顔で言及した。

【動画】阪神生え抜きでは掛布＆岡田以来40年ぶり！佐藤輝明の30号をチェック

日本ハム・清宮幸太郎とともに、佐藤を以前から「買っていた」選手として注目していた張本氏。それだけに、プロ5年目での“大台”到達は、85歳の大御所からすれば「遅い」と感じているようだ。

今季の飛躍については「上体が動かない。もともと低めのワンバウンドでも振るタイプだったんですが、今年は上下動がほとんどない」と打撃フォームの安定を要因に挙げた。

阪神生え抜きの30号は、1985年の掛布雅之氏（40本）と岡田彰布氏（35本）以来、実に40年ぶり。張本氏はさらなる期待を寄せ「あとは、何本打つか。50本打ってもらいたいわね。ぜひ達成してもらいたい」とぶち上げた。