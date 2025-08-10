10日午後4時すぎ、福岡管区気象台は山口県を含む九州北部地方に大雨と突風に関する情報を発表しました。

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では引き続き、11日朝にかけて、熊本県、大分県では10日夜のはじめ頃から11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



土砂災害や洪水災害の危険度が非常に高まっている所があります。11日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。





各地の雨量を詳しく

対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は11日にかけて停滞し、前線上の低気圧が11日朝にかけて対馬海峡を通過する見込みです。このため、九州北部地方では11日夜遅くにかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。これまでの大雨で地盤が緩んでいる所や増水している河川があり、少しの雨でも土砂災害や河川の氾濫が発生する恐れがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。

九州北部地方では、降り始めからの降水量が福岡県、長崎県、熊本県では300ミリを超えている所があり、福岡県の宗像や長崎県の壱岐空港では24時間降水量が観測史上1位の値となっています。



6日午後5時から10日午後3時までの降水量は、アメダスによる速報値で次の通りです。



■山口県

下関市竹崎288.5ミリ

萩市須佐237.5ミリ



■福岡県

宗像359.0ミリ

福岡市小呂島355.5ミリ



■大分県

日田市椿ヶ鼻166.0ミリ

玖珠94.5ミリ



■佐賀県

鳥栖102.0ミリ

佐賀市北山96.0ミリ



■熊本県

甲佐313.0ミリ

山都町原243.5ミリ



■長崎県

壱岐空港329.0ミリ

壱岐市芦辺319.5ミリ



10日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。



山口県60ミリ

福岡県70ミリ

佐賀県60ミリ

長崎県60ミリ

大分県50ミリ

熊本県50ミリ



11日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。



山口県30ミリ

福岡県50ミリ

佐賀県30ミリ

長崎県30ミリ

大分県50ミリ

熊本県50ミリ



10日午後6時から11日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。



山口県180ミリ

福岡県200ミリ

佐賀県200ミリ

長崎県150ミリ

大分県200ミリ

熊本県200ミリ



11日午後6時から12日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。



山口県100ミリ

福岡県100ミリ

佐賀県80ミリ

長崎県120ミリ

大分県100ミリ

熊本県100ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。



今後、発表される警報や注意報、気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。