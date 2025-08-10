¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×°ÖÎî¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ïº£¡¡Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯
8·î6Æü¤Î¹Åç¡¢9Æü¤ÎÄ¹ºê¡¢¤½¤·¤Æ15Æü¤Î½ªÀïµÇ°Æü¤È¡¢¸·½Í¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Â³¤¯¡£ÆÃ¤Ë80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
´Ö¤ËÆþ¤ë12Æü¡¢Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤ÏÈ¯À¸¤«¤é40Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ï¢Æü¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¼«Ê¬¤¬º£¤Î»Å»ö¤òÁª¤Ö°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ËèÇ¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¼Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢µÙ½éÆü¤Î½ÂÂÚ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬ÅÐ»³¸ý¤Ø
·²ÇÏ¡¦²¼¿ÎÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤Î¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ÎÅÐ»³¸ý¤Ë¸þ¤«¤¦°ìÈÌÆ»¤ò¿Ê¤à¤È¡¢ÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤ëÉ½¼¨¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â11Æü¤Î8»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¤È12Æü7»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢Ìë´Ö¤Ï»Ü¾û¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¿ÀÀ»¡×¤Ê¾ì½ê¤Î¡Ö¸·½Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤»þ´ü¤Ê¤Î¤ÇÃ×¤·Êý¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢µ¬À©¤Î¤Ê¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ»¤ò¿Ê¤ó¤À¡£
ÄÌ¹Ôµ¬À©¤òÃÎ¤é¤»¤ë´ÇÈÄ¤«¤é10Ê¬¤Û¤É¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤È¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥À¥à±è¤¤¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¾ÈÌÀ¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆ»¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤ËÂ³¤¯Æ»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£6¡Á7ËÜ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢Æ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤êÍîÀÐ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ëÉ½¼¨¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
ÅÐ»³¸ý¤Ë¤Ï¿ôÂæ¤Ê¤éÃó¼Ö¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±óÏ©¤Ï¤ë¤Ð¤ëÍè¤¿°äÂ²¤Î°ÖÎîÅÐ»³¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ÄÌ¹Ô¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¡¢ÅÐ»³¸ý¤Þ¤Ç¿ôkmÊâ¤¤¤ÆÅÐ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ÅÐ»³¸ý¤Ë¸þ¤«¤¦ÊÞÁõÆ»¤ÏÂô±è¤¤¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É¸¹â¤¬¹â¤¯¡¢ÌÚ¡¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ë¤µ¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»þÀÞÎÃ¤·¤²¤ÊÎ®¤ì¤Ë¼ª¤Î¤ò·¹¤±¤¿¡£¤¿¤À¹ë±«¤È¤Ê¤ì¤ÐÂô¤ËÂçÎÌ¤Î¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à¡£ÅÚº½Êø¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÅÚÇ¹¤¬¿ô¥«½êÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢ÌîÀ¸¤Î¥·¥«¤È½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ò±Û¤¨¡¢¿¹¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×¤ÎÉ¸¼±¤«¤é30Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ê©Áü¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ËÃå¤¤¤¿¡£ÀÐÈÇ¤Ë¤Ï»ö¸Î¤«¤é2Ç¯¸å¤ÎÃÏ¸µÂ¼Ä¹¤Îµ§¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ö¿ôÂæ¤ÎÃó¼Ö¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥È¥¤¥ì¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¡Ö»²ÇÒÆ»ÅÐ»³¸ý¡×¤È¤ÎÉ½¼¨¤â¤¢¤ë¡£ÀÖ¤¤¥³¡¼¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤ÎÉ½¼¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤À¤È»×¤¤Æ»¤ò¿Ê¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅÐ»³Æ»¤â¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Âô¤ÈÆ»¤ò³Ö¤Æ¤ëºô¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÅÝÌÚ¤¬Æ»¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤ë²Õ½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤ÎÂì¡×¤ä¡Ö¤ß¤«¤¨¤êÆ½¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âô±è¤¤¤ÎÅÐ»³Æ»¤Î´ÉÍý¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
°äÂ²¤Î»×¤¤¤È¡Ö¶õ¤Î°ÂÁ´¡×¤Ø¤Îµ§¤ê
¤µ¤é¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬Ãó¼Ö¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£12Æü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤«¡¢´û¤Ë¥Æ¥ó¥È¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢²¾Àß¥È¥¤¥ì¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¤ÏÅÐ»³¾ó¤Ë²Ã¤¨¡¢»±¤âÂ¿¿ô½àÈ÷¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤³¤³¤¬¡ÖËÜÅö¤ÎÅÐ»³¸ý¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¹¤°²£¤Ë¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤òËÉ¤°ÅÚÇ¹¤¬Â¿¿ôÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÐ»³Æ»¤Ë¤Ï¥¯¥Þ½ü¤±¤Î¾â¤¬°ìÄêµ÷Î¥¤´¤È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤²¤ÎÂô¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡×¤ä¡Ö¤«¤Ö¤ê´ä¡×¤òÈ´¤±¤Æ¡¢¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ËÃå¤¤¤¿¡£
¤´°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¶è²è¤ÏºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°äÂ²¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤Ë»×¤¤»×¤¤¤ÎÊè¤ò·úÎ©¤·¡¢¸Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¶õ¤Î°ÂÁ´¡×¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿ô½½¿Í¤¬°ÖÎîÅÐ»³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤â¤¤¤ì¤Ð»ÒÏ¢¤ì¤Î¿Í¡¢³°¹ñ¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ÖÂ«¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿Í¤È¤â¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤Î°ì¸À¤òÀË¤·¤à¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
