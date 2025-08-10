熱気を和らげる風が吹き、少しばかりの小雨も降る中、WING STAGEを問答無用でぶちアゲたのが昨年に引き続いて2度目の登場となったChevonだ。ライブ中にも触れていたが、昨年は途中でギターの弦が切れてしまい、予備のギターもなかったため、その弦を交換する時間を繋ぐためにアルバム『Chevon』のシークレットトラックを急遽披露。それはそれでプレミアムな時間とはなったのだが、バンドとしては考えていた100%を届けられなかった悔しさはあったはず。

◆ライブ写真

そんな思いを巡らせていると、詰めかけたフレンズ（LuckyFes来場者）が大きなクラップを鳴らし、谷絹茉優（Vo）のバカでかい挨拶からまずは届けられたのは「サクラループ」。オープニングを飾るにふさわしい軽快なリフとリズム、調子はどうだい、と語りかけるような歌のアプローチもいい。中盤にはKtjm（G）のギターソロも飛び出し、フレンズを一気に引っ張っていく。

グッとムードを高め、そこへドロップしたのは「冥冥」。当然、サビの《冥冥》はフレンズも大合唱して素晴らしい盛り上がりとなっていくが、そこで満足しないのがChevonというバンド。谷絹はステージの端から端まで行き来しながら歌い上げ、Ktjmとオオノタツヤ（Ba）も抜群のアンサンブルを見せつける。どうしても谷絹の多彩なヴォーカリゼーションに注目が集まりがちだが、このバンドは音やアンサンブルで持っていく力も凄まじいのだ。

タイトルコールでひと際大きな歓声が上がった「銃電中」を放てば、Chevonにヤラれたフレンズがより高く手を突き上げ、飛び跳ねていく。さらに生まれる一体感。「もっといいフェスにしていきましょう！」と曲の合間に谷絹が叫んでいたが、このフレンズとならそうできるに違いない、という感触を受け取ったからに違いない。

そして、ここで谷絹が昨年のライブを振り返りつつ、明日はWING STAGEのトリを務める東京スカパラダイスオーケストラにゲスト参加することを告げ、ライブ後半戦へと入っていったのだが、その流れもまた素晴らしかった。余計な言葉は挟まずの6タテ。R&B的な歌い回し、ファンキーさと重みを兼ね備えたサウンドも印象的な「ノックブーツ」、「ここから舞い上がりましょう！」「雨に負けるんじゃない！」と谷絹が改めて檄を飛ばしての「Banquet」。力強く揺らすフロウにスクリームも混ぜつつ、そこへ加えた言葉もまた良かった。

「誰を観に来てたっていいんですよ。フェスというひとつの塊になれば」──谷絹茉優

そのまま額面通りに受け取れば、優等生的発言にもなるかもしれないが、そこから感じるのは、その中でも自分たちが、という自負。恐縮して「私たちのライブ、どうですか？」なんてロックバンドはつまらないだろう。すべてを飲み込んでやる、そんな気概が感じられた瞬間でもあった。

もちろん、怒涛の流れはまだまだ止まらず、谷絹の歌い出しにジャストでフレンズがクラップを合わせた「antlion」、どこまでも行けそうな滑空感のあるロックチューン「ボクらの夏休み戦争」と続け、締めくくりはキラーチューンな「ダンス・デカダンス」。これだけたくさんの人が集まればいろんな想いをきっと抱えているだろう。ネガティブなことに引っ張られている人だっているはず。でも、それらすべてをポジティブに変換してくれる最高な1曲だ。バンドのテンションも最高潮に達し、谷絹は足を高く蹴り上げながら歌い叫び、Ktjmやオオノも奏でる音で大いにその想いをぶちまける。キレイに調和させるのではなく、各々のエネルギーがぶつかりあって、混じり合って、爆発的なモノが生まれるChevonのステージはこの日も見事だった。

取材・文◎ヤコウリュウジ

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)

セットリスト

1.サクラループ

2.冥冥

3.銃電中

4.ノックブーツ

5.Banquet

6.antlion

7.ボクらの夏休み戦争

8.ダンス・デカダンス

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

関連リンク

◆BARKS内＜LuckyFes’25＞特設ページ

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルサイト

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルX

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルInstagram

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルTikTok

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルYouTube

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)