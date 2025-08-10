◇MLB マリナーズ7-4レイズ(日本時間10日、T-モバイル・パーク)

イチロー氏(マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター)の背番号「51」の永久欠番セレモニーが、試合前にマリナーズ本拠地のT-モバイル・パークで行われました。

ステージに上がったイチロー氏は約13分の英語スピーチを披露。セレモニーにはマリナーズカラーの青いドレスに身を包んだ妻の弓子夫人も出席し、イチロー氏と抱き合う一幕もありました。

イチロー氏は、球団や長年の通訳に感謝を述べつつ、スピーチの中で弓子夫人へ。「今日の試合で、また一緒にホットドッグを食べるのが楽しみです」と語りかけ、現役時代はできなかった夫人との球場での野球観戦をこの日も心待ちにしていました。

日本時間7月28日に行われたアメリカ野球殿堂入りのスピーチでも、「最も支えてくれたのは妻の弓子です。私は安定した選手でいることに努めていましたが、妻こそ、私が知る限り最も安定したチームメートです」と弓子夫人への感謝や思いを語っていたイチロー氏。

その際は引退後に弓子夫人とデートしたことを懐古し、「私たちはマリナーズの試合観戦を一緒に楽しんだ。私たちはアメリカ式にホットドッグを食べながら観戦をした」と思い出を明かしており、この日も“ホットドッグ”のワードを用いて弓子夫人への思いを表現しました。