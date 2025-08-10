釜本邦茂さんの訃報を受け、C大阪（前身ヤンマー）が追悼コメントを発表した。

クラブを代表して森島寛晃代表取締役会長が「このたびの訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。釜本邦茂さんは、日本サッカー界を長年牽引されてきた偉大な存在であり、私たちセレッソ大阪の前身であるヤンマーディーゼルサッカー部のOBとしても、クラブの姿勢や文化を築いてこられた大先輩です。現役引退後も、サッカースクールや地域イベントなど、多くの場でご一緒させていただきました。未来の子どもたちに指導される姿、地域の皆さまと触れ合いながら活動される姿勢は、常に私の心に深く刻まれています。また、卓越した技術と勝負強さで、ボールが渡れば必ずゴールを決めるという圧倒的な存在感を持ち、日本サッカーの歴史に大きな足跡を残されました。こうして偉大な先輩を失ったことは、言葉にならないほど残念でなりません。釜本さんが築かれた功績と精神は、これからも日本サッカー界に受け継がれていくことでしょう。心よりご冥福をお祈りいたします」とお悔やみ。あす11日のホーム新潟戦では黙祷を捧げ、喪章を付けてプレーする予定になっている。

釜本さんは1967年からC大阪の前身ヤンマーで一筋でプレー。JSL通算251試合202得点を挙げ、3度の日本リーグ優勝、2度の天皇杯制覇、7度の得点王に輝いた。