女優の二階堂ふみ（３０）が１０日、公式ホームページを更新。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（４１）との結婚を発表した。

ホームページでは「ご報告」と題し「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。続けて「今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。重ねて恐縮ではございますが、プライベートなことですので親族への取材などはお控え頂けますようご理解を頂ければ幸いです」としている。

カズレーザーはＸ（旧ツイッター）を更新し、二階堂との連名で文書を投稿。「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と発表し「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづった。

最後に「これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真摯に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します。どうかこれからも温かく見守っていただけばこの上ない幸いです」と締めくくった。