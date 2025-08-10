13時台のRAINBOW STAGEには、一児の母となり、＜LuckyFes＞にカムバックしたきゃりーぱみゅぱみゅ。パステルピンクのふわふわドレスを纏ったきゃりー、うさぎ型のマスカレードマスクをつけたダンサーは、まるでおとぎ話の世界から飛び出してきたみたいだ。

きゃりーが「一緒に踊ろう！」と呼びかけ、ライブは「インベーダーインベーダー」からスタート。フレンズ（LuckyFesの観客）はきゃりーとの2年ぶりの再会を喜びながら、きゃりーの振り付けを真似たり、ジャンプしたりと大盛り上がりだ。

続いて、きゃりーが《つくちーつくちー》と歌い始める。2曲目の「どどんぱ」は、ボイスパーカッション的にリズムを歌う楽曲だ。「Everybody put your hands up!」「両手上げて！」「真似してみて！」「思いっきり！」「みんなでジャンプして盛り上がりたいと思います。準備はいい？」と、きゃりーからの音楽を楽しむための提案は留まるところを知らない。きゃりーの作るダンスフロアは、大人も、子供も、どんなジャンルの音楽が好きな人も、どんな属性の人も、全員受け入れ、ハッピーなムードで包み込む。「私の言う通りにしていれば、楽しめるから！」という発言も頼もしかった。

のちのMCによると、「今日はお客さんを右へ左へ飛ばしたい」という想いから、EDMナンバー中心のセットリストを組んだというきゃりー。最初のMCでは、出産を経て久々に＜LuckyFes＞に帰ってきたと報告し、「雨が降らないうちに、みんなで一緒に盛り上がって、ステージを楽しんでいただきたいなと思ってます！」と意気込んだ。そして「次の曲は、みんなと一緒にくるくるダンスをしたいなと思って」と「キミに100パーセント」へ。みんなで一緒に“くるくるダンス”を行う箇所もちろん、それ以外のところも積極的に楽しむフレンズの姿を見て、きゃりーは「いいね！」と喜んでいた。

「この曲では心を一つに！ 時には右に行ったり、左に行ったり……！」とワクワクするような言葉とともに始まった「CANDY CANDY-Remix-」は、ビートが超強烈だ。ジャンプ、手拍子、シンガロング、左右に移動しながらのジャンプ……と、きゃりーからの提案も全部盛り。楽曲のラストにきゃりーがポーズをキメると、フィールドから大歓声が上がった。

きゃりーは常に笑顔を絶やさず、キュートな歌声を正確な音程で響かせているため、私たちは気づきにくいが、彼女はライブ中ずっとハードに踊り続けている。「首を冷やすといいらしいので、ちょっと失礼（笑）」とタオルを首に当てながらのMCでは、自身のディスコグラフィについて、「初期はキラキラしてて、ファンタジーで、かわいい曲が多かったけど、ここ最近はEDMだったりテクノだったり、わりと攻めてるんですね」とフレンズに説明した。

直後の「次、新曲披露してもいいですか？」という言葉にフレンズの期待は高まるなか、「正直、新曲がカッコよすぎて盛り上がらないのね（笑）」というきゃりーの飾らない言葉、「だから、《くるくる HARAJUKU》のフレーズで、みんな、タオルをくるくるしてもらえない？」という素敵な投げかけとともに、5曲目の「KURU KURU HARAJUKU」は披露された。ドープな音像に、盛り上がる大観衆。痛快な光景が広がる。

ラストは“原宿”繋がりで「原宿いやほい-Extended Intro Ver-」。「LuckyFesのみんな、心を一つに！」を伝え続けたきゃりーは、フレンズとともに、笑顔でライブを完走した。

取材・文◎蜂須賀ちなみ

写真◎虬車寿一

セットリスト

1​. インベーダーインベーダー

2​. どどんぱ

3​. キミに100パーセント

4​. CANDY CANDY-Remix-

5​. KURU KURU HARAJUKU

6​. 原宿いやほい-Extended Intro Ver-

