Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡õ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼·ëº§¡¡°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤¬8Ç¯Á°¤Ë¡ÈÃçÎÉ¤·2S¡ÉÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡Æó³¬Æ²¤Ï¥«¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¸ø¸À
¡¡¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æó³¬Æ²¤Ï¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤«¤Í¤Æ¸ø¸À¡£ÁêÊý¤Î°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê44¡Ë¤Ï8Ç¯Á°¤Ë2¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎX¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¸ø¼°X¤ËÏ¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö»ä¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÇ¡²¿¤»¤óÆó¿Í¶¦¤Ë¸ÄÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤ë¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï17Ç¯4·î21Æü¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Á¤ã¤ó¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¥«¥º¤ÈÆó³¬Æ²¤¬¸ª¤ò´ó¤»¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Åö»þ¥³¥ó¥Ó¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï2016Ç¯9·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²ÐÍË¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤Ç¹¥¤ß¤ÎÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï17Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDASH¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÆü¥Æ¥ì·Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈNO.1·èÄêÀï¡¡2017½Õ¡×¤Ç¶¦±é¡£Åö»þ¡¢Æó³¬Æ²¤¬¡Ö¥«¥ºÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª´é¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£Æü¤º¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¸ø³«¹ðÇò¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£