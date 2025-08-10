女優・二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）が10日、結婚したことを発表した。カズレーザーの公式X（旧ツイッター）や二階堂の所属事務所公式サイトで報告された。

衝撃のビッグカップル誕生。SNS上では驚きの声とともに「二階堂ふみの8年越しの思いが結実！」「8年愛？！おめでとうございます、ふみ様」と、8年前のあるテレビ番組が話題に。2人は2017年、日本テレビ「DASHでイッテQ！行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組NO.1決定戦 2017春」で共演した際、二階堂が「カズ様とお会いしたかったんです。お顔がカッコイイなって。今日ずっとドキドキしていました」と照れながら語り、スタジオは大きな盛り上がりを見せていた。

また、カズレーザーは過去に何度も自身の“恋愛観”を告白。「冬は男性、夏は女性が好き」と語っていた。2019年のフジテレビ系「VS嵐」で映画出演チームとしてゲスト出演した二階堂が、変わらぬカズレーザー愛を笑顔で明かし、カズレーザーも「まさかこんなきっかけで付き合いるとは思わなかった」と笑顔で交際宣言。それを受け二階堂が「（カズレーザーが）『夏場は女性にひかれるけど、冬場は男性の方が…』っておっしゃってたので」というカズの恋愛観を挙げ「ちょっと時期が悪かったなって（笑い）」と収録時が冬場（放送は2月）だから“フラれた”と明かしスタジオを沸かせていた。

この日、カズレーザーの公式Xに連名の文書が掲載され「平素より格別のご高配を賜り熱く御礼申し上げます。私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と発表した。続けて「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづった。そして「これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真摯に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します。どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです。カズレーザー 二階堂ふみ」と呼びかけた。

二階堂の所属事務所公式サイトでも「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」と発表された。