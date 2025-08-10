気象台は、午後4時43分に、洪水警報を清水町、長泉町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・清水町、長泉町に発表 10日16:43時点

東部では、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。伊豆、東部では、10日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■沼津市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

10日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm



□洪水警報

10日夜のはじめ頃にかけて警戒



■三島市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

10日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

10日夜のはじめ頃にかけて警戒



■函南町

□洪水警報

10日夜のはじめ頃にかけて警戒



■清水町

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

10日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm



□洪水警報【発表】

10日夜のはじめ頃にかけて警戒



■長泉町

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

10日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm



□洪水警報【発表】

10日夜のはじめ頃にかけて警戒



