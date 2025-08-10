【洪水警報】静岡県・清水町、長泉町に発表 10日16:43時点
気象台は、午後4時43分に、洪水警報を清水町、長泉町に発表しました。
東部では、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。伊豆、東部では、10日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
■三島市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
■函南町
□洪水警報
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
■清水町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
■長泉町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
10日夜のはじめ頃にかけて警戒