俳優・斉藤由貴さんの長女で俳優の水嶋凜さんが、自身のインスタグラムを更新。京都旅行での教訓を語りました。

【写真を見る】【 斉藤由貴・長女 】水嶋凜 浴衣姿の京都旅行ショット公開 「次の日にやつは来ます」 熱中症対策も呼びかけ





水嶋さんは、投稿文の最初から『京都ー！大好き〜！』と、京都への想いを爆発させると、『全ての行動においてご縁があって 全ての時間を有意義に過ごせた 素敵な旅行でした』と、数々の浴衣姿の写真とともに京都旅行を振り返りました。









旅行での楽しい思い出のほか、『でも夏の京都は(今は何処でもそうですが)分かってはいてもほんとに異常なくらいあっつあつなので、熱中症だけは皆さん本当に気をつけてください 水だけではダメみたいです。塩分を取らないと水分をとっていても逆に熱中症が加速します (教訓)』と綴るなど、水嶋さんにとって京都の暑さは熱中症対策をする上での教訓になったそう。









水嶋さんは『そしてその日熱中症が来なくて｢乗り越えたー！｣と思っていても、次の日にやつは来ます……(›´ω`‹ ) とにかくお気をつけください、気をつけながら皆様が各々の夏を楽しめますように』と、自らの経験をもとに呼びかけました。









この投稿に、「浴衣の凛ちゃん素敵です〜」「素晴らしいです 日本の情緒がたっぷり」「京都が似合う女性だねー」「みなさんの健康の気遣いまで、なんて良い子なんじゃ。」など、称賛の声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】