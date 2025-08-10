àËß¥¸¥ç¥ô¥£á¤Ë9Ëü¿Í¤¬Ç®¶¸¡Äº£Ç¯¤âàÃæÌî±ØÁ°ÂçËßÍÙ¤êÂç²ñá¤¬¥¹¥´¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ÖËÜÊª¤¬Íè¤¿¤é°ì½ï¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¡×¡Ö¥¦¥Á¤Îº×¤ê¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¡ÖÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎºÇ¹â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×
¡ÖWhoaaaaaaa¡×¥µ¥Ó¤ò»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂçÇ®¾§¡ª
¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤âÃæÌî±ØÁ°¤Ï¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤Î¡ÖLivin' On A Prayer¡×¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡2013Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÃæÌî±ØÁ°ÂçËßÍÙ¤êÂç²ñ¡×¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖLivin' On A Prayer¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËßÍÙ¤ê¤òÍÙ¤ëàËß¥¸¥ç¥ô¥£á¤¬ÈäÏª¤µ¤ìSNS¤Ê¤É¤Ç³È»¶¡£¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÈ¿±þ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Îº×¤ê¤ÎÌÏÍÍ¤òDJ¥»¥ê¡¼¤¬SNS¤Ç¸ø³«¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÃæÌî¤Ë¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿àËß¥¸¥ç¥ô¥£á¤Ï¡¢ÆüËÜÌ±Éñ¡ÖË±Ä³²ñ¡×¤Ë¤è¤ëÍá°á»Ñ¤Î¥¥ì¥¥ìÍÙ¤ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Âç¹ç¾§¡£2Æü´Ö¤Ç9Ëü¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤Ï¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Á¤ç¤ó¤¬¤Á¤ç¤ó¤Î³Ý¤±À¼¤âÂç¹¥¤¡×¡ÖËè²ó³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥¦¥Á¤Î¶á½ê¤Îº×¤ê¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ËßÍÙ¤ê¤ÎÂé¸ïÌ£¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤êºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎºÇ¹â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÁÇÅ¨¢ö¤Ê¤Î¤Ç¥Ü¥ó¥¸¥ç¥Ó¤ÏÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖËÜÊª¤¬Íè¤¿¤é°ì½ï¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªàËß¥¸¥ç¥ô¥£á¤Ïº£¸å¡¢ºë¶Ì¡¢ÀÅ²¬¡¢Ä¹Ìî¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£