10日（日）、森林どりスタジアム泉でのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。楽天の先発投手は王彦程、対するオイシックスの先発投手は薮田和樹。

楽天は2回裏、先制に成功。伊藤裕季也、水上桂の連打などで二死一二塁とし、青野拓海の適時打で先制。続くワォーターズ璃海ジュミルの打席で暴投の間に三塁ランナーが帰り1点を追加。さらに二死三塁から、ワォーターズも適時二塁打を放ち1点を奪う。3点をリードする。

3回裏、吉野創士、島内宏明の四球などで二死一二塁とし、伊藤の適時打で1点を追加。4対0とした。

4回裏、辰見鴻之介、入江大樹の連打などで二死二三塁とし、吉野が敵失で出塁、その間に二三塁ランナーがホームにかえり2点を追加。リードを6点とした。

5回表、王彦程はオイシックス打線を三者凡退に打ち取った。

7回表、王彦程は適時打などで2点を奪われる。6対2となる。

8回表、ここで投手交代となり、2番手・柴田大地が投入される。オイシックス打線を三者凡退に打ち取った。

4点リードの9回表、マウンドに3番手の小孫竜二が上がり、オイシックス打線を三者凡退に打ち取った。

楽天はオイシックスに6対2で勝利。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています