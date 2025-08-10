秋限定♡シャインマスカットのアフタヌーンティーで贅沢時間を

24Fの絶景を望むラグジュアリー空間で、秋の味覚「シャインマスカット」を贅沢に使用したアフタヌーンティーが登場。ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留では、2025年9月1日～10月31日の期間限定で、華やかなスイーツや季節のセイボリー、スイス発の高級紅茶「SIROCCO」とのマリアージュを楽しめる特別なティータイムをお届けします♡

シャインマスカットの贅沢スイーツ

主役の「シャインマスカットパフェ」は、フランボワーズソースやライムゼリー、カスタード、シャンティークリームが織りなす層に、みずみずしいマスカットが花のようにトッピングされた美しい一品。

そのほか、クラフティー、バスクチーズケーキ、白ワインババロア、プチシュークリームと、全5種のスイーツが登場します。ビジュアルも味わいもまさに芸術作品です。

ランチ代わりにも♡充実のセイボリー

セイボリーには、ハチミツ芋とジャンボンのクロックムッシュや無花果とイベリコ生ハムのピンチョスなど、秋を感じる素材がたっぷり。

温かいお料理はスイーツや冷製料理と別皿で提供され、香りや温度への配慮もうれしいポイントです。ボリュームもしっかりあるため、ランチ代わりにもおすすめです♪

ティーはSIROCCOで極上のひととき

ドリンクはコーヒーや紅茶などのカフェフリーに加えて、+1,500円でスイス発「SIROCCO」の紅茶やハーブティーが飲み放題に。

さらに、平日限定のウェルカムドリンク「パープルレモネード」は、バタフライピーが鮮やかに色変化する美しい2層のティーで、見た目も気分もアップすること間違いなし♡

秋のご褒美に、華やかなティータイムを

この秋、シャインマスカットの美味しさを存分に味わえるアフタヌーンティーで、自分へのご褒美時間を楽しんでみませんか？

カフェフリーは7,500円、SIROCCOティーフリーは9,000円（オンライン予約なら6,000円）で提供。絶景の24Fラウンジで、優雅なティータイムを過ごしましょう。ご予約はお早めに♪