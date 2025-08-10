Ç¥¿±Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤È¤Î¡Ø¥Ý¥±¤ó¤Á¡Ù¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö°Â¿´°ÂÁ´¤Î¥Ý¥±¤ó¤Á¥³¥ó¥Ó¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÈà½÷¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ï¤¿¤·¥Ç¥«¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ê¤Û¤«4Ëç¡Ë
¡¡ÃæÀî¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2015Ç¯10·î¤«¤é2022Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¤Î²È¤¢¤Ä¤Þ¤ë¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¶¦±é»þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥Ë¥½¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¡ÊNHK-FM¡Ë¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÃæÀî¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥½¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤âº£Æü¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë»ºµÙ¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¥Ý¥±¤ó¤Á¤Î¥¤¥ó¤È¤¿¤ó¥Ý¡¼¥º¤òµ×¡¹¤Ë¡£¤Ê¤ó¤«¤ï¤¿¤·¥Ç¥«¤¯¤Ê¤¤¡©¤¤¤ä¥Ç¥«¤¤¡¡¤Ï¤ä¤¯¤Þ¤¿Éüµ¢¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤È¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°Â¿´°ÂÁ´¤Î¥Ý¥±¤ó¤Á¥³¥ó¥Ó¡ª¡×¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤È¥Ò¥ã¥À¤µ¤ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ºÇ¹â¡×¡Ö¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæÀîæÆ»Ò¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï ¤·¤ç¤¦¤³¡Ë
1985Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£YouTube¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Îµó¼°¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤È¿·»öÌ³½ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤âSNS¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀîæÆ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shoko55mmts¡Ë
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀîæÆ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shoko55mmts¡Ë