Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È·ëº§¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È½÷Í¥¤Î·ëº§¤¬Áê¼¡¤°¡Ä£²£°£²£µÇ¯¤Î·ëº§Êó¹ð¥é¥Ã¥·¥å¤¬²ÃÂ®
¡¡½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬£±£°Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È½÷Í¥¤Î·ëº§¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö½Å¤Í¤Æ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¿ÆÂ²¤Ø¤Î¼èºà¤Ê¤É¤Ï¤ª¹µ¤¨Äº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤´Íý²ò¤òÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈÁó°æÍ¥¤¬·ëº§¤·¡¢£²£²Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï£¸·î¤Ë¡Ö£Å£Ø£É£Ô¡×¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤È¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜ¶¿°ÉÆà¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·£²£´Ç¯¤ËÂè£±»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡££¹·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¡Ê¤Ï¤Á¤ä¡¦¤¢¤ß¡Ë¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡££²£´Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯£··î¤Ë¤ÏÂè£²»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Ë¤Ï£²£°£°£³Ç¯£±£°·î¤«¤é£°£´Ç¯£¹·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î·îÌî¤¦¤µ¤® ¡Ê¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡ËÌò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤ÎÂô°æÈþÍ¥¤¬¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡×¤Î¹â´ß¹¨¹Ô¤È·ëº§¤·¡¢£²£´Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡££±£±·î¤Ë¤Ï¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬·ëº§¡££³£±ºÐº¹º§¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡££±£²·î¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×郄¶¶ÌÐÍº¤¬½÷Í¥¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¤È¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¡É¥µ¥¦¥Êº§¡É¤ò¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤Î´ä°æÍ¦µ¤¤¬Åö»þ£±£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î±ü¿¹»©·î¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È½÷Í¥¤Î·ëº§¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î·ÝÇ½³¦¤Ï·ëº§Êó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢£³£°Âå¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·Ä»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£±·î£±Æü¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡ÊÅö»þ£³£µ¡Ë¤¬°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¡¢½÷Í¥¤Î°©Âô¤ê¤Ê¡ÊÅö»þ£³£²¡Ë¤¬¡¢À¼Í¥¤Î¿ÀÃ«¹À»Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£±·î£³Æü¤Ë¡¢¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¶Í»³¾È»Ë¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£Íâ£´Æü¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦°ËÆ£º»è½¡ÊÅö»þ£³£°¡Ë¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿·àºî²È¤ÎË©ÍéÎµÂÀ»á¤È¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â£³£°Âå¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢£±·î¤Ë¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×ÂçÁÒÃéµÁ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£³·î¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦äªÈþÏÂ»Ò¡ÊÅö»þ£³£°¡Ë¤¬°ìÈÌÃËÀ¤È¡¢£µ·î¤Ë¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿û¸¶¾®½Õ¡Ê£³£³¡Ë¤¬ÇÐÍ¥¤Î¹õÅÄÂçÊå¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£¸µ¹æ¡¢·îÆüÁ´¤Æ¤¬¡Ö£·¡×¤Ç°ìÃ×¤¹¤ëÎáÏÂ£·Ç¯¤Î¼·Í¼¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÙ°æÈþ¶¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦³«ºä±ÇÈþ¤é¤«¤é·ëº§Êó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡£¶·î¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀôÎ¤¹á¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¤ÎÃ«¸ý¾´¸ç¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡££³£°ÂåÆ±»Î¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤È¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÉ×ÉØÃÂÀ¸¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££··î¤Ë¤Ï¸µ£Ë¡½£±»°³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¤È½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¤¬ÉðÂº¤Î£³£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£