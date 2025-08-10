弁護士の橋下徹氏（56）が10日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」に出演。自民党の今後について持論を展開した。

「自民党と連立政権を組むなら…」のテーマで討論。元財務省官僚で信州大特任教授の山口真由氏が「石破さんと立憲・野田さんは多分一番の親友。お互いに歩み寄って連立を組んで崩れ落ちた所に、新興勢力が出てきて新しい政治を作っていく未来」に期待。自民の中でもリベラル寄りのメンバーと保守メンバーが割れるというシナリオを描いた。

これに橋下氏は「自民党が割れるのには大賛成。自民が保守なのかリベラルなのかがごちゃごちゃになってるから。今までは幅広くやってきたのが良かったんですけど」と続き、ポイントとして保守派の高市早苗氏が「覚悟を持って自民党を割って出られるかだ」と指摘した。

「僕の経験則では、普段からマッチョなことを言ってる人はいざという時にはやらない」と指摘。「だから、高市さんはいろんな所でマッチョなことすごい言うけれども、ここで高市さんに勇気と覚悟があるんだったら、自民党で同じ思想の人がいるんだから、全部引き連れて、それこそ参政党なのか日本保守党なのか…そっちのほうとグループ組めばいいんだけど。高市さんはやんない！」と断言した。