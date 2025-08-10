女優・二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）が10日、結婚したことを発表し、芸能界からは祝福の声が寄せられた。

「メイプル超合金」の相方・安藤なつは自身のYouTubeチャンネルを更新。テロップで「末永くお幸せに」とつづった。誰に宛てたものかは書かれていないが、カズレーザーへのメッセージと思われる。さらに自身のXでカズレーザーの「ご報告」ポストをリポストし“祝福”した。

女優の鈴木砂羽は自身のSNSで「二階堂ふみちゃん！！びっくり！！！」と驚きを記すと「おめでとうございます」と祝福した。

お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢はカズとのツーショットを添え、「カズロス。。おめでとう ウチナーンチュとお幸せに」と祝福した。

カズレーザーは公式Xに連名の文書を掲載。「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と報告し、「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづっていた。

二階堂の所属事務所公式サイトでは「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」と発表された。