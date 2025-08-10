二階堂ふみ（30）が10日、自身の公式ホームページでお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）との結婚を発表した。「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」とした。

一方、カズレーザーも、所属事務所サンミュージックの公式サイトが「この度弊社所属タレント、メイプル超合金カズレーザーが俳優二階堂ふみさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と結婚を発表した。

二階堂は以前から、カズレーザーのファンであることを公言していた。16年9月に日本テレビ系で放送された「火曜サプライズ」で好きな男性のタイプを聞かれ「カズレーザーさんなんです。格好良い。画像を検索したら顔がすごくタイプで」と明かした。

翌17年4月に同系で放送された「DASHでイッテQ！行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組No.1決定戦」で、二階堂とカズレーザーは初共演。二階堂はカズレーザーを前に「実はカズ様とずっとお会いしたかったんです。お顔がカッコイイなって…今日、ずっとドキドキしていました」と“公開告白”をしたことが話題を呼んでいた。同21日には同系「ヒルナンデス！」で再共演。カズレーザーの相方・安藤なつ（44）がXに、2人のツーショットを投稿していた。

それでも、交際の情報は一切、流れていなかった。カズレーザーはこの日、TBS系「サンデー・ジャポン」に生出演も、いつもと変わらない様子だった。複数の関係者によると、結婚は電撃的に伝えられたようで「そもそも、深い共演歴など、聞いたことがない」「二階堂さんが、タイプと言っていたとは言え、交際に発展していたとは」「全く予想もつかない、電撃的な結婚。とんでもない方向から、ボールが飛んできたような感じ」と驚きの声が相次いだ。