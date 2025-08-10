NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。巨人は横川凱投手を登録し、又木鉄平投手を抹消しました。

登録となった横川投手は、今季2度の先発含む16試合に登板し、防御率2.34の成績。前回登板となった7月26日の広島戦では先発のマウンドにあがると、4回62球を投げ、被安打3、奪三振1、与四球2、1失点という成績でした。ファームではここまで5度の先発含む7試合に登板し、4勝1敗、防御率2.18。これが約2週間ぶりの再昇格となりました。

抹消された又木投手は、2023年ドラフト5位で入団した26歳左腕。前日9日のDeNA戦に先発登板し、今季初の1軍マウンドを迎えました。この日は、初回に2本のヒットを浴びるも無失点。2回は三者凡退の好投を見せます。しかし3回にはタイムリーと犠牲フライを浴び失点。4回を投げ終えたところで降板となっていました。この日は4回68球を投げ、被安打5、奪三振1、与四球2、2失点の成績。僅差のゲーム展開となりましたが、巨人が勝利しました。