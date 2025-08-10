二階堂ふみ＆メイプル超合金・カズレーザー電撃婚に反響殺到「とてもお似合い」「びっくり」
【モデルプレス＝2025/08/10】女優の二階堂ふみ（30）とメイプル超合金カズレーザー（41）が8月10日、結婚を発表。SNS上では多くの反響が寄せられている。
【写真】二階堂ふみのウエディングドレス姿
二階堂の所属事務所は「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」と報告。カズレーザーも、公式Xを通じて結婚を報告し「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、 最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメントした。
過去には、共演したい人物としてカズレーザーの名前を挙げ「顔がかっこいいと思っていました」と語っていた二階堂。2人の結婚発表を受け、ファンからは「おめでとうございます！」「嬉しいニュース」「素敵すぎる」「とてもお似合い」「お幸せに」「びっくり」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
