【二階堂ふみ＆カズレーザー結婚】過去には二階堂からカズレーザーへの愛公言「顔がかっこいい」発言も
【モデルプレス＝2025/08/10】女優の二階堂ふみとメイプル超合金のカズレーザーが結婚を発表。過去には二階堂がカズレーザーを「好み」と明かしていた。
【写真】結婚発表の二階堂ふみ＆カズレーザー2ショット
2017年に放送された日本テレビ系バラエティ番組「DASHでイッテQ！行列のできるしゃべくり 人気番組No．1決定戦」にて共演した2人。二階堂はカズレーザーに対して、「実はカズ様とずっとお会いしたかったんです」ともともと会ってみたかったことを告白し、「顔がかっこいいと思っていました」「今日ずっとドキドキしていました」と照れた様子。その後番組ではカズレーザーから「このあとご飯行きましょうよ」と誘われ、二階堂が「え〜どうしよう」と照れながら迷うといったやり取りもあった。
2人はそれぞれのSNSを通じ、連名で結婚を報告。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、 そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
◆結婚の二階堂ふみ、カズレーザーに「好みです」番組でガチ告白
◆二階堂ふみ＆カズレーザーが電撃結婚
