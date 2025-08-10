【U18日清食品トップリーグ2025】日本航空北海道「激しいディフェンスから全力で挑む」

U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている「U18日清食品トップリーグ」。今年度は8月23日から11月16日までの期間に開催され、女子はインターハイを4年ぶりに制した桜花学園高校（愛知県）や大会2連覇中の京都精華学園高校（京都府）、高校女子バスケ界の強豪・岐阜女子高校（岐阜県）に加え、インターハイ準優勝の日本航空高校北海道も初めて参戦する。大会のスタートを前に出場チームにアンケートを実施し、その回答をもとに大会への意気込みや目標などを紹介する。

◆速攻とチームワークで上位進出を狙う

日本航空高等学校 北海道（北海道）は初出場。矢倉直親ヘッドコーチは「大変光栄に思います。U18日清食品トップリーグ出場はチームの夢であり、一つでも多く勝てるよう全力で戦う。大会を通じて強化を図り、控え選手にも出場機会を与えてチーム力の底上げを狙う」と意気込みを語る。持ち味はディフェンスからのボールプッシュで、庵原有紗は得点・リバウンド・ディフェンスとチームの核を担い、宇都鈴々奈はシュート力を発揮する。中村泉咲はディフェンスとゲームコントロール、ファトゥマタ カマラはペイント内の攻防でカギを握る存在だ。

キャプテンの西川葵は「インターハイで結果を残すことを目標にしてきたので嬉しい」と語り、堅守からの速攻、チームワークを活かしたプレー、ドライブ、ハイローといった多彩な攻撃を武器に、スピードを活かした攻撃とディフェンスで貢献する構えを示した。北海道内に限らず全国のトップチームと戦えることを楽しみにしており、毎試合目標を持ってウインターカップへつなげる意欲を見せる。意識する相手には、インターハイで敗れた桜花学園を挙げ、「リベンジを果たしたい」と力を込めた。

【U18日清食品トップリーグ過去の成績】



2024年：不出場



2023年：不出場



2022年：不出場