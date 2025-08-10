歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新。

ＷＥＢメディアの取材を受けたことを報告、オフショットを公開しています。



【写真を見る】【 倖田來未 】 「倖田的ビューティのはなしもたくさんしたよん！！」 メディア取材のオフショット公開





倖田來未さんのスタッフの公式アカウントは「MAQUIA Online（BODY編）掲載」「倖田來未が語る『倖田來未BODYのヒミツ』♥ 美ボディを作るために欠かせないこと、たっぷりお話ししています」と、投稿。



続けて、倖田來未さんも自身のインスタグラムに「MAQIA 様にてインタビューさせてもらいました！！！」「倖田來未のbodyの作り方など話してます！是非みんな読んで下さい！」と綴ると写真をアップ。







投稿された画像では、黒のトップス・デニムのパンツというコーデの倖田來未さんが様々なポーズを取る姿が見て取れます。



更に、続く投稿で倖田來未さんは「倖田的ビューティのはなしもたくさんしたよん！！」と、綴っています。







これらの投稿にファンからは「カッコいい〜スタイル良い」・「永遠の理想の女神」・「くぅちゃんの、この髪色めっちゃ良い」・「シンプルなヘアスタイルとファッションも最高に素敵です」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】