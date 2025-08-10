お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんが自身のＸを更新。

俳優・二階堂ふみさんと結婚したことを公表しました。



【写真を見る】【 カズレーザー・二階堂ふみ 】 結婚を発表 「時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたい」





カズレーザーさんと、二階堂ふみさんは連名で文書を公表し「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます。」と、報告。



続けて「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います。」と、綴りました。

そして「これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真摯に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します。」「どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです。」「カズレーザー」「二階堂ふみ」と、その思いを綴っています。







また、二階堂ふみさんは自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

連名の発表文の画像と共に「４６４９！」と、手書きのメッセージを添えています。







【 二階堂ふみさん プロフィール 】

生年月日：1994/09/21

出身地：沖縄出身

血液型：O型

身長：157cm









【 カズレーザーさん プロフィール 】

出身地：埼玉県

生年月日：1984年7月4日

血液型：O型

サイズ：身長180cm・体重80kg・靴27cm

趣味：読書・筋トレ・社会科見学

特技：ボディービルダーあるある

学歴・同志社大学商学部卒業



【担当：芸能情報ステーション】