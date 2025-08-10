心筋梗塞の原因には何が考えられる？Medical DOC監修医が心筋梗塞について解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

丸山 潤（医師）

「心筋梗塞」とは？

群馬大学医学部卒業。群馬県内の高度救命救急センター救急科及び集中治療科に2022年まで所属。2022年より千葉県の総合病院にて救急総合診療科および小児科を兼務。乳児から高齢者まで幅広い患者層の診療に努める。【保有資格】医師／医学博士／日本救急医学会救急科専門医／日本集中治療医学会集中治療専門医／DMAT隊員／日本航空医療学会認定指導者（ドクターヘリの指導者資格）／JATECインストラクター／ICLSインストラクター

心筋梗塞とは、動脈硬化によって心臓に酸素や栄養を運ぶ冠動脈と呼ばれる血管が詰まり、血液が流れなくなる病気のことです。心臓に血液が流れなくなると心筋の細胞が壊れて壊死を起こします。心筋梗塞を起こすと激しい胸の痛みを生じることが一般的です。また、放散痛といって胸以外に肩や腕、胃のあたりに痛みが出ることも珍しくありません。人によっては呼吸困難や脈の乱れ、吐き気や冷や汗などの症状が出ることもあります。心筋梗塞後に不整脈を起こす例もあるので注意したいところです。日本循環器学会が調べたデータによると、2020年の急性心筋梗塞の合計患者数は76,122人だったと報告されています。このことから、心筋梗塞は決して珍しい病気ではないことがわかるでしょう。心筋梗塞で死亡する方、発症後に介護や看護が必要になる方もいることから、命に関わる重大な病気だと言えます。

「心筋梗塞の原因」についてよくある質問

ここまで心筋梗塞の原因を紹介しました。ここでは「心筋梗塞の原因」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

心筋梗塞の原因はストレスなのでしょうか？

丸山 潤（医師）

ストレスが原因になることもあります。ただし、心筋梗塞はさまざまな要因によって起こるため、ストレスだけが原因と言い切ることはできません。

心筋梗塞の原因となる生活習慣はどんな習慣がありますか？

丸山 潤（医師）

飲酒量が多い方、喫煙をしている方、塩分や脂肪分の多い食事を好む方は心筋梗塞になりやすいと考えられます。

心筋梗塞の原因と性格に因果関係はありますか？

丸山 潤（医師）

競争心が強かったり攻撃的だったりする方は、そうでない方よりも心筋梗塞になりやすいと言われています。性格によりストレスの溜めやすさに違いがあることが原因でしょう。

若い人で心筋梗塞を発症した場合、どんな原因が考えられますか？

丸山 潤（医師）

若い人の場合は、喫煙や食生活、ストレスなどが原因になりやすいと考えられます。また、貧血も心筋梗塞の原因となるので注意しましょう。貧血が続くと体内の酸素量が減って心臓が必要以上に働くことになり、負担をかけてしまうことがあります。

編集部まとめ

心筋梗塞の主な原因としては、ストレスや脂質異常症、高血圧や糖尿病、喫煙などが挙げられます。高齢者で発症しやすい病気ですが、若い人でも発症する可能性があるため、食生活が乱れていたりストレスを溜め込みやすかったりする方は注意しましょう。心筋梗塞は再発率が高いと言われているため、一度なった方は予防に力を入れることも大切です。

「心筋梗塞の原因」で考えられる病気と特徴

「心筋梗塞の原因」と関連する病気は4個ほどあります。

内分泌科の病気

循環器科の病気

高血圧糖尿病脂質異常症高血圧動脈硬化

高血圧だけ、糖尿病だけのように単一の病気をもっている場合に比べて、複数の病気がある方はより心筋梗塞のリスクが高まります。自覚症状がなくても命を守るために受診をして適切な治療を受けましょう。

「心筋梗塞の原因」と関連する症状

「心筋梗塞の原因」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

関連する症状

胸が痛い肩が痛い吐き気胃が痛い腕が痛い

