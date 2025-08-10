女優・二階堂ふみが１０日、カズレーザーとの結婚を公式サイトで発表した。カズレーザーも自身のＸで「このたび入籍たしました」と連名書面で報告した。

【二階堂ふみの公式サイト全文】

ご報告

２０２５／０８／１０

二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。

今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

重ねて恐縮ではございますが、プライベートなことですので親族への取材などはお控え頂けますようご理解を頂ければ幸いです。

【カズレーザーのＸ全文】

平素より格別のご高配を賜り熱く御礼申し上げます。

私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます。

如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います。

これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真摯に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します。

どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです。

カズレーザー

二階堂ふみ