10日、広島・広陵高校は兵庫・西宮市で会見を開き、2回戦以降の出場辞退を発表しました。会見内容は以下の通りです。



本日は、皆様、大変お忙しい中をお集まりいただき、誠にありがとうございます。広陵高等学校の校長の堀正和でございます。隣におりますのが事務局長の浅田哲雄でございます。



昨日、広陵高等学校の母体であります学校法人広陵学園の理事会を臨時に開催し、第107回全国高等学校野球選手権大会において、広陵高等学校の2回戦以降の出場を辞退することを決定いたしました。先ほど大会本部に出場を辞退させていただくことを申し入れ、ご了承をいただきました。今大会に出場しているチームの皆様、高校野球ファンの皆様ほ大会主催者である日本高等学校野球連盟、朝日新聞社、広島県高等学校野球連盟、各方面の皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません





本校硬式野球部を巡っては、過去に日本高等学校野球連盟に報告をした部員間の暴力に伴う不適切な行為だけではなく、監督やコーチから暴力や暴言を受けたとする複数の情報がSNSなどで取り上げられています。こうした事態を重く受け止め、本大会への出場を辞退した上で、速やかに指導体制の抜本的な見直しを図ることにいたしました。なお、新しい事実が発覚したわけではございません。現在、第三者委員会などで調査をしていただいている事案につきましては、全面的に協力をしてまいります。私も、昨日、広島県高等学校野球連盟の副会長の辞任を申し入れました。本校は正課の活動のみならず、部活動などの課外活動においてもいかなる暴力も認めないことを掲げてまいりましたが、今回の事態を招いたことは誠に遺憾であり、忸怩たる思いです。今後2度とこうした事案が起きないように、再発防止に全力で注視してまいります。力を注いでまいります。なお、現在SNSなどで配信されている画像や投稿の中には、事実と異なる内容、憶測に基づく投稿、生徒の写真など、関係しない生徒への誹謗中傷や加害の予告も見受けられます。生徒及び教職員の名誉と安全を保護するためにも、このようなことがないよう、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。改めて、皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。Q ここまでに至った経緯を改めて教えていただきますか？堀校長 はい、ご存知の通り、本校は大会に出場する際に事案が生じた場合は、広島県高等学校野球連盟を通じてその報告書を出しております。それを出して、日本高等学校野球連盟から指導を受けた状況を踏まえ、大会に出場していいかどうかを判断し、今大会に挑んでまいりました。そういった中で、1件、報告していることが、内容が違うんじゃないかといったようなことがSNSに上がりました。その際に、途中経過の報告をその該当する生徒の親御様と本校の野球部の部長の方でやり取りをさせていただいていました。その途中経過の報告内容がSNSに上がって、それが途中である状況でありましたが、見られる方はそれが全てだと思われたと思います。それが、最終的に調査した結果は、本校が報告した内容でした。その違いが生じたことで、多くの問題が出たように思います。そして、その時に、日本高等学校野球連盟、朝日新聞社にもご相談をさせていただいて、本校としても声明文を出し、その事案が間違いないのであればということで、日本高等学校野球連盟、朝日新聞社の方からも、大会本部からも声明文を出していただきました。それで、初戦を終えた。その時にですね、私が確認したのが、全然報告を出してない事案です。この事案については、退部をした生徒、1年生の時にですね、その生徒がそのまま学校生活を送り、それから1年経った頃に突然こういうようなことがあったというようなことがあって、全て、それについては聞き取り調査を学校で行いました。その結果、野球に関わるような、報告するような事案が、調査をした結果、逆に関わる内容について出てきたところの部分については、全部細かく調査をしたんですが、事実関係が出てきませんでした。そして、それを受け、今現在、第三者委員会に委ねています。その子も大切な生徒なので、第三者委員会に委ねて、その結果を待っている状況です。その状況を踏まえて、そこで何か事実が出ればすぐさま日本高等学校野球連盟様にご報告を申し上げるんですが、それが事実が出てきていない状況の中では大会に出場していいと判断をして、この度出場をして参りました。しかし、先の1件目の件、それによるSNSでの大きな反響、さらには今の結果の出ていないその件についていろんな誹謗中傷、そういったものが出てまいりました。これにおいては、大会運営に大きな支障をきたしている。同時に、本校も一生懸命甲子園を目指して頑張ってきた学校でありながらも、高校野球の名誉、信頼を大きくなくすことになる。そして、我が事で大変申し訳ございませんが、本校にいる生徒、登下校で誹謗中傷を受けたり、追いかけられたり、寮で爆破予告があったり、そういったようなこともSNS上で騒がれています。校長として、生徒、教職員、地域の方々の人命を守ることは最優先することだということを踏まえ、先に述べたことと合わせて、辞退に踏み切ることを決意しました。Q 本日ですけれども、大会本部の方に何時ごろどのようなご報告をしましたか？堀校長 12時半に報告を行うということで、大会本部様の方にお願いをしておりましたので、そちらで今話をさせていただいたような内容でご報告をさせていただいて、辞退の受理をいただきました。Q これに対して、本部からは何か言葉はありましたでしょうか。堀校長 学校として考えるべきところをしっかり考えていただいて、そして、さらにまた頑張っていただくように、激励の言葉をいただきました。Q 中井監督とはこのタイミングでどのようなお話をされましたか？堀校長 中井監督も本校の理事の1名でございます。昨日の理事会において、急遽宿舎から広島に帰ってきていただいて、18時から理事会を開催いたしました。ただ、中井監督においては、当事者であるがゆえ、ご自身も理事会に出席することはおそらく難しいと私は思うということを進言され、理事長以下理事もそれはそうだということを受けて、話がしやすい環境を作り、この度のことを客観的に話を詰めて行きました。そして、中井監督は、全て理事会の決定に委ねます。そのように申しております。Q 中井監督からは選手の方にどのようなタイミングでどのように伝えられておりますか。堀校長 本日、選手の方ですが、昨日の夜、理事会を終えて、その決意を宿舎にいる野球部長に連絡を入れました。そして、選手は失意のどん底だったと思います。ですが、日頃から連携が取れている部だと思っております。子どもたちも本当に心を立て直すことはまだ厳しい状況ですが、落ち着いて今朝を迎え、今朝9時半頃だと思います。宿舎を出発して、バスで広島の方に今向かっております。到着をして、そして野球部員全員が寮生なもので、寮で一旦待機をさせて、私が皆様とのお話を終えて直ちに広島に帰り、責任を持って校長が話をした上で、監督もそこで選手の方に言葉をもらうようになっています。それを終えて、保護者会の方に昨晩、保護者会長の方に理由は言えませんが、明日集まってくださいということで、部長の方から保護者会に連絡を入れております。選手の方の話を終えたら、私の方から保護者会の方へも説明をさせていただくように考えております。Q 今年1月からいろんな流れがありました。改めて、校長としてどこでどのような対応をすればよかったというところはございますでしょうか。堀校長 やはり1つ1つの事象を最後までいい形と言いますか、円満に終える、確かに両者が納得をして終える、そのような形を取ることが何より最優先だと、そこを校長として深く反省をしております。そこのことを職員に指導できなかったことは校長としての私の責任だと思っております。Q 今回、理事会で辞退を決定されたということなんですけども、今のやり取りでもある程度理由という部分はわかるんですが、改めて、理事会で決定した辞退を決定した理由をご説明いただけますでしょうか。堀校長 理事会で決定した理由なんですけど。先ほど申し上げました理由が全てです。それで、理事が5人います。5人いて、中井監督が外れていますので、4人の理事で決議をしました。Q お話を聞いてますと、やはり誹謗中傷等が過熱する状況にあって、円滑な運営に支障をきたしている、そういう状況を問題視したということでしょうか？堀校長 言われる通りです。そのことと、もう1つは生徒、保護者、そして地域の方。やはり学校は、全校生徒、全教職員を私は守る責務があります。それを全うすることが何より最優先だという見地に立って決定をいたしました。Q 今のお話聞いてますと、かなりSNS上の誹謗中傷というのは、かなり誤解に基づくものも多いように、広陵さんにとって受け止めていらっしゃるんだと思います。こういった状況で辞退するっていう決断をしなければいけなくなってしまったことについて、率直にどう思われましたか。堀校長 先ほどもお話をいただきましたように、やはりそこに行くまでになぜもっと細かい、お互いが了解し合えるような対応、対処をしなかったのか、それについて私自身も、1つ1つの事案を細かくそこまで確認できていなかったこと、これが大きな問題だと思っております。Q 今回の事態で、関係のない選手もこうやって責任を負う形になると思うんですけど、こちらについてはいかがですか。堀校長 苦渋の決断です。おっしゃられる通りです。そういうことを強いなければいけない状況になったこと、校長としてこれからどうしていくのかということを、子どもたちのケアを含めて真摯に考えてまいりたいと思います。Q 第三者委員会が6月に設置されたと思うんですけども、その時点で疑いのあった監督やコーチ、その当事者の選手たち、そこらへんグレーなので、広島大会に参加すべきではなかったのかなっていう風に考えてしまうんですけど、そちらについてはいかがですか。浅田事務局長 これについては、第三者委員会で第1回目も2回目も、ご本人さんがですね、申しられた申告、内容がですね、非常に不確定なものだったと。というのは、いつどこで誰がというような、その辺のところが全て確認できないような申告だったということで、学校でも聞き取りを行いましたが、なかなかその辺のところの聞き取りも十分できなかったというのが現状でございます。で、第2回目で、本人の口から委員さんの方に、委員の方にですね、自分の思いなり申告をされたというのが今の状況でございます。Q 6月時点で設置されたと思うんですけど、その時点では彼らは疑惑に上がっていたはずですが、そこはそのまま出すという判断をされた？浅田事務局長 まずは第1回目はですね、そういうことがあったいきさつなり何なりを学校の生徒指導担当の教員が委員の方に説明したと。それを受けて2回目の本人からの申告なりなんなりを受けたというような状況で、今2回目が終わって、今月末に3回目を行うという予定にしております。堀校長 全面的に協力をしていきたいと思っております。Q 資料にもあるんですけど、監督やコーチからの暴力、暴言、という部分に関しては確認はできている？堀校長 いえ、確認はしておりません。確認はしましたけど、そういったことは一切ございません。Q 中井監督からは辞任の申し入れは？堀校長 いや、まずですね、抜本的に野球部の、先ほど申しましたけど、運営体制とか環境、そういったことをこちらの方できちんと把握をしていきたい、調査をしていきたい、その上でということにしてますので、監督とそういうことの話はまだ一切しておりません。ただ、しばらくと言いますか、その間はまず指導から外れてもらういうことは伝えております。それは監督本人も承諾をしております。Q 寮の爆破予告というのはどのような形で出されたのでしょうか？堀校長 ネットの方にそういったことがあがったという話を私も聞いております。まだ自分で確認できておりません。Q 直接メールとか、手紙で来たわけではない？堀校長 そうだと思います。申し訳ありません。もう一度確認しておきます。浅田事務局長 警察の方から、今の内容について「こういったものが書き込まれているよ」と連絡があった。それも受けて警察もパトロールを強化する対応をしていただいております。堀校長 申し訳ありません。私が当日こちらにいたもので、今答えられなくて申し訳ありません。Q 今回のSNSでの騒動について、生徒たちは昨日部長に連絡するまで把握していたんでしょうか。堀校長 いえ、基本的にですね。本校の選手たちは、選手たち自身が携帯電話を持っていかない。それを彼らは、チームはみんなが考えたんです。野球に集中しようということで。それを指導者の方で了解をして行っていましたので、このことについては選手たちは何もわからない状態だったろうと。ただ、野球部長の方がいよいよ動きが慌ただしかったところもあって、何らか心配をしておった者もおるかもしれません。でも、基本的には分からなかったと思います。昨晩がはじめてだと思います。Q 昨日は野球部長にはどのように伝えたのでしょうか。堀校長 野球部長の方には、監督の方から連絡をしてもらいました。監督が理事会の決定を承認して、それを野球部長の方に連絡をして、その具体的な文言は私の方も今は把握はしておりません。伝えましたという報告を受けて、選手はどのような状態かということで、先ほど申したような状態だということで確認は取っております。Q 理事会では4人で決議を行ったということですが、全会一致での判断だったのでしょうか？堀校長 最終的には全会一致です。Q 反対意見はあったということでしょうか？堀校長 いや、反対というか、事情を詳しく知りたいということで、この間の説明をひとつひとつしていく形で時間はかかりましたが、厳密なしかも大変なことなので。生徒一人の進路がかかっていることもあります。本当に人生がかかっていることもあるので、慎重に慎重を期して決断をしたというのが結論です。Q 野球部の運営体制を調査したいということでしたが、その間指導から外れてもらうというのは、学校が運営体制を調査をする間ということなのか、第三者委員会の決定が出るまでの間ということなのか、どちらでしょうか？堀校長 学校が運営を調査する間です。そこにおいて、何らか第三者の関係が必要であれば、それも検討していきたいと思います。Q この運営の調査は、スケジュール的なイメージは？堀校長 まだこれから、そこを決定していこうということです。Q これまで2005年の明徳義塾は大会前に辞退しました。今回は大会前からSNSでこうした事案が盛り上がっていたにもかかわらず、1試合終えたあとでの発表になったことについては？堀校長 本校が事実確認が、新しいこと、報告しなければならないことや不祥事に関することが出てくれば、直ちに検討していると思います。それがなく、現在もそういうことが起こっての辞退では結果的にはありません。ですが、大会運営に支障をきたしたこと、そして高校野球の信頼を、これ以上いけばもっと失うようなことをやってしまうこと、さらには自校の生徒や教職員の人命に関わることが起きてしまうんではないか、そういったことが最終的な決断です。思いもそこがすべてです。Q SNS上ではカップラーメンの件と、大会の開幕のタイミングに合わせた別の被害のようなものがありましたが、いずれも第三者委員会を設置されているのでしょうか？堀校長 それは第三者委員会は設置しておりません。これについては、相手方の親御様が被害届を警察に出されて、それについて、学校も全面的に協力しています。今、協力して結果を待っている状況であります。それは1件目も2件目もですQ いずれも第三者委員会を設置していない？堀校長 第三者委員会は2件目だけです。1件目は本校においては、基本的には調査はすべて終わっていると思っていますので。Q 冒頭で監督やコーチから暴力事案があったとお話しされましたけど？堀校長 それは現在、それがあったわけではありません。それはあくまで、誹謗中傷とか、SNS上に上がっているということです。私の説明が十分でなかったと思います。それが上がっているゆえに、それらのことも含めてということです。ですから事実があったということではありませんので、よろしくお願いします。（2025年8月10日）