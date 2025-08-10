北海道meijiカップ

女子ゴルフの国内ツアー・北海道meijiカップが10日、北海道・札幌国際CC島松C（6642ヤード、パー72）で開催され、8位で出た河本結（RICOH）が4打差を逆転。通算9アンダーで約1年ぶりのツアー通算3勝目をマークした。この大会では、優勝者へ豪華な副賞が贈られる。

河本は1イーグル、3バーディー、1ボギーの「68」で回った。15番パー4でイーグルを奪取。気がついたら入っていたそうで「見えていなくて、ギャラリーの反応で気づきました」とコメント。優勝については「やったー！ という気持ちと不思議な感じでした。今シーズンそこまで調子が良くなかったからこそ、不思議な優勝でした」と表現している。

今大会は優勝賞金1620万円に加えて、大会を特別協賛する明治グループから副賞として明治製品10年分が贈られる。大量のお菓子を貰えることになった河本は「寄付しようと思っています。事務所と相談して恵まれない子たちに寄付したいと思います」とその使い道を明かした。

年間のメルセデス・ランキングも4位に浮上。優勝インタビューでは「年間女王になることが目標なので、準備が大事だと思います。1日1日を大事にしっかり準備してゴルフに向き合っていきたいです」と語った。



（THE ANSWER編集部）