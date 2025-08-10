ワインとチョコレートの新しいマリアージュを楽しめる！明治「THE Cacao」×「フォンタナフレッダ」

モンテ物産は、イタリアの名門ワイナリー「フォンタナフレッダ」と明治のチョコレートブランド「THE Cacao」のコラボレーションによる、特別なセットを数量限定で販売。

THE Cacaoと楽しむ銘醸地ピエモンテの厳選ワインセット

セット価格(税込)：7,980円

商品内容：フォンタナフレッダ社のワイン3本と、明治THE Cacao4種類をセットにしてお届けします。

＜ワインラインナップ＞

● フォンタナフレッダ／“エソルディオ”スプマンテ・エクストラ・ドライ【白・スパークリング】内容量：750ml

● フォンタナフレッダ／“アンペリオ”ランゲ・シャルドネ【白】内容量：750ml

● フォンタナフレッダ／バルベーラ・ダルバ【赤】内容量：750ml

モンテ物産は、イタリアの名門ワイナリー「フォンタナフレッダ」と株式会社 明治のチョコレートブランド「THE Cacao」のコラボレーションによる、特別なセットを数量限定で販売中。

ワインとチョコレートの新しいマリアージュを楽しめる、オンラインショップ限定のセットです。

＜THE Cacaoラインナップ＞

● ナッティ・カカオ ：ナッツを思わせる香ばしいコク

● フローラルカカオ・ラテ：白い花を思わせる甘い香り

● フルーティカカオ ：まるでフルーツのような複雑な味わい

● フルーティカカオ・ラテ：ミルクのコクでさらに際立つ奥行きある味わい

明治「THE Cacao」

＜セット価格(税込)＞

7,980円

※送料無料(クール便にてお届けします)

※ソムリエ・紫貴あき氏によるマリアージュの解説チラシ付き

3. 購入方法

販売期間2025年7月18日(金)〜限定数がなくなり次第

購入方法：オンラインショップ、カ・モンテ オンライン限定発売

■カ・モンテ実店舗でのペアリング体験も

8月20日(水)〜10月18日(土)まで、東京・表参道にあるカ・モンテ実店舗にてワインとTHE Cacaoのペアリング体験を開催予定。

今回セットになっているワインとチョコレートを、グラス1杯から試せます。

