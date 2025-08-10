コーセーフーズは、従来の「きゅうり漬の素」を全面リニューアルし、『やみつききゅうりの素』として販売中です。

コーセーフーズ『やみつききゅうりの素』

発売日 ：2025年3月1日

内容量 ：36g(小袋12g×3袋)

きゅうり2〜3本用×3回分

賞味期限 ：常温13カ月

小売希望価格：180円(税抜き)

194円(税込み)

コーセーフーズは、従来の「きゅうり漬の素」を全面リニューアルし、『やみつききゅうりの素』として販売。

従来品では、1晩の漬け込み期間が必要でしたが、リニューアル品では漬け込みは、わずか10分で完成するスピード調理を実現。

きゅうりをたたいて表面積を広げることで、粉末調味料がきゅうりの断面にしっかり絡みます。

そのため液体調味料に比べて味がなじみやすく、短時間でもしっかりとした味付けが可能になりました。

また「海老みそエキスと米麹粉末によるコク深い味わい」と、「後からじんわり広がる辛味」が合わさり、思わずやみつきになる味わいに。

手軽なのに手抜きに見えない本格おつまみを家庭で簡単に楽しめます。

シニア層では家庭でお酒を楽しむ「家飲み習慣」が定着し、2025年3月の調査では、週に4回以上お酒を飲む割合は、40代で27％、50代で32.6％、60代以上で39.8％と年齢が上がるほど飲酒頻度は高い傾向があります。

シニア層において健康課題・健康意識の高まりの中で、野菜を使ったヘルシーなおつまみが家庭で簡単に作れるという点が評価され、売上伸長に繋がっています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ごま油の香りが美味しさを引き立てる！コーセーフーズ『やみつききゅうりの素』 appeared first on Dtimes.