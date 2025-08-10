◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク1-0日本ハム(10日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクのモイネロ投手が13奪三振完封の好投。イニングの途中ではマウンドを気にする様子が見られました。

ソフトバンク1点リードの7回、ここまで日本ハム打線を2安打無失点に抑えていたモイネロ投手は、先頭のマルティネス投手に対して1ボール2ストライクと追い込むと、球審にタイムを要求。マウンドのプレート辺りを指さし、何やら確認を求めました。

プレートの境目を気にしている様子のモイネロ投手に対して球審の白井一行さんをはじめ、審判団4人が集まりマウンドをチェック。約3分後、話が終わったあとにモイネロ投手は自らマウンドを足でならすとプレー再開となりました。

再開後はマルティネス選手を三振、万波中正選手はセカンドゴロ、石井一成選手は三振で二桁10奪三振をマーク。8回は三者連続三振で前の回から4者連続の三振。9回もマウンドに上がると無失点に抑え、この日は125球被安打3、13奪三振無失点とし、2位日本ハムから連勝。チームの4連勝に貢献しました。