ZOZOとのコラボエリアでは、地元学生の仕事体験企画ブースも！Beachside Art Festival Nuts Party 2025

Beachside Art Festival Nuts Party 2025

開催日 ： 2025年9月28日(日) 10:30〜19:00

場所 ： 千葉ポートパーク 円形芝生広場

(千葉県千葉市中央区中央港1丁目)

入場料(税込)： 大人 当日2,000円 前売り 1,500円(オリジナルステッカー付)／

小中学生 500円／未就学児 無料

来場想定人数： 4,000-5,000人見込(過去来場者数約3,500人)

prove LiFE主催のアートフェスティバル【Beachside Art Festival Nuts Party 2025】が、2025年9月28日(日)に千葉ポートパーク 円形芝生広場で開催が決定しました。

開催にあたり、豪華出演アーティストが出揃いました。

特典付きチケットも絶賛販売中です(2,000枚先着限定)。

■イベント紹介

Nuts Partyは著名アーティストが千葉の海の見える公園で楽しめる音楽アートフェスティバル！おしゃれなマルシェ、フードキッチンカーが並び会場を盛り上げます。

グラフィックアートやアクティブコンテンツ、そして教育の観点からもNuts Partyらしい新しい世界観を作り出します。

子ども向けワークショップでは、普段は味わえないいたずらを思い思いに体感できるプレイングエリア、楽器やダンスを通じて音楽を体で思いっきり表現できるコンテンツ、ピーナッツの掴みどりでプレゼントが当たるナッツくじなど満載です。

他にもZOZOとのコラボエリアでは、地元の学生さんの仕事体験企画ブースを出店。

Nuts Party 2025のテーマは「NO BORDER」。

音楽フェスの垣根を超えて、大人も子どももさまざまな価値観を創造できる一日になることを祈っています。

【出演アーティスト】

【人気のNuts Familyのオフィシャルグッズ物販も見逃せない！】

＜Nuts Partyとは？＞

「アートをより身近に」をコンセプトに2015年から千葉ポートパークで開催しているアートフェスティバルです。

過去来場客数は約3,500人を記録。

