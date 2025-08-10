¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÃæÂ¼ÌÌï¤òºÇÃ»¤ÇºÆ¾º³Ê¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«»ö¤Ë¤³¤Ê¤¹¡¡ÀèÈ¯¡¦¥Ü¥¹¤â¤È¤â¤ËÅÐÏ¿
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï10Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÃæÂ¼ÌÌïÅê¼ê¤ÈÀèÈ¯¡¦¥Ü¥¹Åê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼Åê¼ê¤Ï7·î31Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎºÇÃ»¤Ç¤ÎºÆ¾º³Ê¡£Á°²óËõ¾Ã»þ¤Ï¡¢7·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿ÍâÆü¤ÎËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5²óÅÓÃæ¤«¤é2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£1¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é1ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤Ï2¤È2/3²ó¤Ç44µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.38¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤ËÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥¹Åê¼ê¤Ï¡¢10Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥Ü¥¹Åê¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç16»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡6ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.93¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹ß±«¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÅêµå¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¥Åê¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£