「日々ぽこぽこと動く小さな命にすでに愛おしさと癒しを…」 元バレーボール女子日本代表・石井優希さんが第1子妊娠を発表
第1子妊娠をSNSを通じて発表した石井優希さん(C)Getty Images
元バレーボール女子日本代表の石井優希さんが8月10日、自身のインスタグラムを通じて第1子の妊娠を報告した。投稿には、石井さんが2枚のエコー写真と母子マークのキーホルダーを手にして、写っている1枚が添えられており、柔らかな雰囲気が漂っている。
【写真】2枚のエコー写真を手に…石井優希さん第1子妊娠報告の投稿をチェック
石井さんは「ご報告 この度、新しい命を授かりました事をご報告させて頂きます」と切り出し、現在妊娠6か月に入り体調も安定していることを明かした。産休までの間は「無理のない範囲で身体を大切にしながら仕事も続けていく予定です」とした。
続けて「日々ぽこぽこと動く小さな命にすでに愛おしさと癒しを感じながら、マタニティライフを楽しんでいます」と記している。
また、今回の発表について「このようなご報告を複雑な気持ちで受け止められる方もいらっしゃるかもしれません…」と配慮を示し、「妊娠・出産は決して当たり前ではなく、悩みや葛藤の中にいらっしゃる方もいると深く心に留めています」とコメント。「そんな中でも、日頃から支えてくださる皆さまへ感謝の気持ちを込めて、お知らせさせていただきました」と伝えた。
最後は「コウノトリが運んでくれた小さな命を大切に育てていきます どうぞ、これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と締めくくり、「妊娠報告」「マタニティー」のハッシュタグを添えた。
石井さんは岡山・就実高から2010年に久光製薬（現・久光）入り。身長180センチの高さを生かしたスパイクと、安定感のある守備が持ち味で、攻守にバランスの優れたオールラウンダーとして、長く活躍。日本代表では、2016年リオ、21年東京と2度の五輪に出場した。23年6月に現役引退。同年8月に結婚を発表していた。
この投稿に対しては、フォロワーから喜びの声が相次いだ。2016年リオ五輪でともに日本代表として戦った木村沙織さんが「おめでとう〜」と祝福するなど、元チームメートからも続々と温かいメッセージが寄せられている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]