「日々ぽこぽこと動く小さな命にすでに愛おしさと癒しを…」　元バレーボール女子日本代表・石井優希さんが第1子妊娠を発表

第1子妊娠をSNSを通じて発表した石井優希さん(C)Getty Images

元バレーボール女子日本代表の石井優希さんが8月10日、自身のインスタグラムを通じて第1子の妊娠を報告した。投稿には、石井さんが2枚のエコー写真と母子マークのキーホルダーを手にして、写っている1枚が添えられており、柔らかな雰囲気が漂っている。

【写真】2枚のエコー写真を手に…石井優希さん第1子妊娠報告の投稿をチェック

石井さんは「ご報告 この度、新しい命を授かりました事をご報告させて頂きます」と切り出し、現在妊娠6か月に入り体調も安定していることを明かした。産休までの間は「無理のない範囲で身体を大切にしながら仕事も続けていく予定です」とした。

続けて「日々ぽこぽこと動く小さな命にすでに愛おしさと癒しを感じながら、マタニティライフを楽しんでいます」と記している。

また、今回の発表について「このようなご報告を複雑な気持ちで受け止められる方もいらっしゃるかもしれません…」と配慮を示し、「妊娠・出産は決して当たり前ではなく、悩みや葛藤の中にいらっしゃる方もいると深く心に留めています」とコメント。「そんな中でも、日頃から支えてくださる皆さまへ感謝の気持ちを込めて、お知らせさせていただきました」と伝えた。