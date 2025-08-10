ちびぐるみたちを可愛く撮影できるフォトスポットコーナー！ちびぐるみフェス

「ちびぐるみ」の5周年を記念して、2025年10月4日(土)・10月5日(日)に池袋・サンシャインシティにて『ちびぐるみフェス』を開催。

ちびぐるみフェス

開催日 ： 2025年10月4日(土)・5日(日)

時間 ： 10月4日(土) 10:00〜19:00(最終入場受付 18:30)

10月5日(日) 10:00〜18:00(最終入場受付 17:30)

会場 ： 池袋・サンシャインシティ 展示ホールD

所在地 ： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1-4 文化会館ビル2F

入場料 ： 無料

主催 ： 株式会社BANDAI SPIRITS プライズ事業部

※混雑時には入場制限を行う可能性があります。

※入場時には、BANPRESTO公式LINEを友だち追加していただく必要があります。

※来場者特典のオリジナルカードのプレゼントはお一人様1日1枚です(種類は選べません。)。

無くなり次第終了となります。

※イベントでの物販商品は、数に限りがあります。

無くなり次第販売終了となりますが、2025年10月6日(月)よりバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」及びバンダイナムコ Cross Store 東京でも一部販売を予定しています。

BANDAI SPIRITS プライズ事業部がアミューズメント景品として展開しているぬいぐるみシリーズ「ちびぐるみ」の5周年を記念して、2025年10月4日(土)・10月5日(日)に池袋・サンシャインシティにて『ちびぐるみフェス』を開催します。

特長

クレーンゲーム景品で人気の手のひらサイズのぬいぐるみ「ちびぐるみ」。

このイベントは、これまでに登場した歴代のちびぐるみ1,000体以上を一挙に展示します。

この規模でのちびぐるみの一挙公開は、このイベントが初となります。

さらに、今後登場する新商品も最速で展示予定。

また、ちびぐるみたちを可愛く撮影できるフォトスポットコーナーや、ちびぐるみが着用できるオリジナルデザインの洋服、持ち運び用の特製おくるみショルダーポーチや、これまで要望が多数あったちびぐるみ展示用オリジナルアクリルスタンドなど、多彩な周辺商品も本イベントにて初めて販売します。

さらに、来場すると、歴代のちびぐるみのオリジナルカードをランダムに1枚プレゼントされます。

その他にも、ちびぐるみファンの方々が楽しめる内容を用意しています。

